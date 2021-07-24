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Kendini spora veren Gizem Karaca mini taytıyla şov yaptı

24.07.2021 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gizem Karaca, sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerin başında geliyor. Arkadaşlarıyla birlikte çıktığı bayram tatili sonrası kendini spora veren Gizem Karaca mini taytıyla spor yaptığı anları Instagram hesabından paylaştı.

Kendini spora veren Gizem Karaca mini taytıyla şov yaptı

Gizem Karaca, aralarında kendisi gibi oyuncu olan Erkan Avcı, Asena Tuğal, Halit Özgür Sarı, Ece Özdikici ve Alina Boz'un da bulunduğu arkadaş grubu ile çıktığı tatil sonrası kendini spora verdi. Kemal Ekmekçi ile evlendikten sonra İzmir'e yerleşen Gizem Karaca, spor yaptığı anları paylaştı.

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Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, Instagram hesabında tatil dönüşü spora başladığını duyurdu. İlk olarak ayna karşısında verdiği bir pozu 'Tatilde yediğimiz hurmalar adlı fotomuz' notuyla paylaştı. Karaca, daha sonra ise spor yaptığı anları kayıt altına alarak takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyada hızla yayılarak gündem oldu.

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Karaca, daha sonra ise spor yaptığı anları kayıt altına alarak takipçilerinin beğenisine sundu. Oyuncunun paylaşımı, kısa sürede gündem olurken sosyal medya kullanıcıları 'Gizem'den spor şovu' yorumunda bulundu.

Gizem Karaca’nın tatil pozları nefes kesiyorGizem Karaca’nın tatil pozları nefes kesiyor


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Gizem Karaca Instagram
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