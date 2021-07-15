Gizem Karaca’nın tatil pozları nefes kesiyor

Yaz aylarının gelmesiyle ünlü isimler sahillere akın etti. Baraj dizisi final yaptıktan sonra yaşadığı şehir İzmir’e dönen Gizem Karaca da bol bol tatil fotoğrafı paylaşan isimlerin başında geliyor. Instagram’da 3 milyonu aşkın takipçisi bulunan Gizem Karaca hem güneşlendiği hem de havuzdayken poz verdi. Hayranları yıldızın fotoğrafına beğeni yağdırdı.

Gizem Karaca hem oyunculuk hem de mankenlik kulvarında yoluna devam eden isimlerin başında geliyor.

Güzel Köylü, Eve Düşen Yıldırım gibi yapımlarda rol alan Gizem Karaca son olarak Baraj dizisinde boy göstermişti. Güzel oyuncu, Kemal Ekmekçi'yle evlendikten sonra İzmir'e yerleşti.



