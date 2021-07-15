MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gizem Karaca’nın tatil pozları nefes kesiyor

Gizem Karaca’nın tatil pozları nefes kesiyor

15.07.2021 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı oyuncu Gizem Karaca, rol aldığı Baraj dizisi bittikten sonra soluğu yaşadığı şehir İzmir’de almıştı. Yaz aylarını evinin havuzunda ve sahilde geçiren Gizem Karaca’nın tatil pozları nefes kesiyor.

Gizem Karaca’nın tatil pozları nefes kesiyor

Yaz aylarının gelmesiyle ünlü isimler sahillere akın etti. Baraj dizisi final yaptıktan sonra yaşadığı şehir İzmir’e dönen Gizem Karaca da bol bol tatil fotoğrafı paylaşan isimlerin başında geliyor. Instagram’da 3 milyonu aşkın takipçisi bulunan Gizem Karaca hem güneşlendiği hem de havuzdayken poz verdi. Hayranları yıldızın fotoğrafına beğeni yağdırdı.

a

Gizem Karaca hem oyunculuk hem de mankenlik kulvarında yoluna devam eden isimlerin başında geliyor.

Gizem Karaca’nın “sıcak” pozu olay yarattı!Gizem Karaca’nın “sıcak” pozu olay yarattı!

b

Güzel Köylü, Eve Düşen Yıldırım gibi yapımlarda rol alan Gizem Karaca son olarak Baraj dizisinde boy göstermişti. Güzel oyuncu, Kemal Ekmekçi'yle evlendikten sonra İzmir'e yerleşti.

Sere serpe güneşlenen Gizem Karaca dert yandıSere serpe güneşlenen Gizem Karaca dert yandı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Biseksüel olduğu biliniyordu! Adriana Lima'ya mesajı gündemdeBiseksüel olduğu biliniyordu! Adriana Lima'ya mesajı gündemde
Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!
Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'in panik anlarıHadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'in panik anları
Anahtar Kelimeler:
Gizem Karaca Gizem Karaca Ekmekçi Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu görevden alındı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu görevden alındı

Arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı

Arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı

Rosier transferi ile ilgili resmi açıklama geldi!

Rosier transferi ile ilgili resmi açıklama geldi!

14 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

14 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Rize'de sel kabusu! Felaketin boyutu gün yüzüne çıktı

Rize'de sel kabusu! Felaketin boyutu gün yüzüne çıktı

Kanseri yenmişti! Korkutan haber

Kanseri yenmişti! Korkutan haber

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kızının elbisesinin fiyatı olay oldu

Kızının elbisesinin fiyatı olay oldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

16 yaş küçük kocasını nasıl mutlu ettiğini açıkladı! Yatak odası itirafı

16 yaş küçük kocasını nasıl mutlu ettiğini açıkladı! Yatak odası itirafı

Göğüsleri tamamen açıktı! Herkes ona baktı

Göğüsleri tamamen açıktı! Herkes ona baktı

Kurtlar Vadisi'nin Memati'sinin son hali şaşırttı!

Kurtlar Vadisi'nin Memati'sinin son hali şaşırttı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.