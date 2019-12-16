Kendini yenileyen kent: Safranbolu

Kendisinin başkanlığının 25. yılına denk gelmesi dolayısıyla çok şanslı olduklarını ifade eden Köse, "Sene başından beri valilikle birlikte bir takım etkinlikler yapılıyor. Ama 17 Aralık gün olarak da 25. yılımızı doldurduğumuz gün. Bizde ’17 Aralık’ta Türkiye’de Dünya Miras Listesi’ne girmiş diğer kentlerle birlikte program hazırlayalım’ dedik. 25. yıla özel PTT ile birlikte pul bastırdık, o pulu misafirlerimize de hediye edeceğiz. 17 Aralık’ta düzenleyeceğimiz programımızda çok özel konuklarımız var. Koruma öyküleri anlatılacak, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel Hanım konuğumuz olacak, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Fahri Solak, kültürel miras ve korumacılık Safranbolu’da örneği ile ilgili panel düzenliyoruz. ’Marka Kentlerin Kimlikleri’ başlıklı söyleşide Dr. Enis Yeter ve Fatma Fatmanur Erdoğan konuğumuz olacak. Yaşayan tarihimiz Aytekin Kuş’tan da sunumumuz var. Programın sonunda da Güzel Sanatlar Lisemizin bir konseri olacak. Güzel bir etkinlik olacağını düşünüyorum" dedi.

Safranbolu’nun UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girmesinde dönemin Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı, Safranbolu eski Belediye Başkanı Kızıltan Ulukavak ve Mustafa Eren, Türk belgesel sinemasının ustası olarak gösterilen Suha Arın ile mimar Yavuz İnce’nin büyük emekleri olduğunu aktaran Köse, şunları kaydetti:

"Ahmet Taner Kışlalı’nın bu kentte isminin mutlaka bir yerde olması gerektiğini düşünüyoruz. Dünya Miras Listesi’ne girmek çok kolay değil. UNESCO’nun birçok kriteri var. Bu kent o kriterleri sağlıyor ama sağlanması için de öncülük eden değerli isimler var. Eski Belediye Başkanı Mustafa Eren zamanında listeye dahil edilmiştik, onun öncesinde korumayla ilgili süreç... Bu süreçlerle ilgili güzel bir program hazırladık."

'TURİZME ÇOK BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR'

Safranbolu’nun Dünya Miras Listesi’nde olmasından dolayı çok tanındığını vurgulayan Köse, "Korunan bir kent olunca ve UNESCO Dünya Miras Listesi’nde olduğunuzda elbette gözler sizin üzerinize ister istemez çekiliyor. Daha özel bir kent olduğunuz için görülmeye değer, buranın kültürünü insanlar tanımak istiyorlar. Burası için çok büyük bir şans. UNESCO Dünya Miras Listesi’nde olmayıp, bu şansı elde edememiş birçok yer de var Türkiye ve dünyada. Kardeş şehrimiz olan Ohri’ye bir seyahat gerçekleştirdik, onlarda UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeler. Çok benzer, sadece su farkı var aramızda. Korunan ev sayısı anlamında biz hepsinden çok daha öndeyiz. Buda buranın turizmine çok büyük katkı sağlıyor. Dünya, birçok yeri bilmezken Safranbolu’yu isim olarak biliyorlar. Burası için büyük bir şans" değerlendirmesinde bulundu. (İHA)

