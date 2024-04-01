Kendisi İzmir’de, kocası da Isparta’da seçimi kaybetti

2014 seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) Kiraz Belediye Başkanı seçilen, 2019 yılındaki seçimlerde ise AK Parti safına geçerek seçime katılan ve kazanan Saliha Özçınar Kutlu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti’den tekrar belediye başkan adayı olduğu Kiraz’da, vatandaştan vize alamadı. Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kiraz Belediye Başkan Adayı Nasuh Coşkun, ilçede oyların yüzde 55.15’ini alarak rakibi Kutlu’yu geride bıraktı ve Kiraz’ın yeni belediye başkanı oldu.

KOCASI DA ISPARTA’DA YENİLGİYE UĞRADI

Saliha Özçınar Kutlu’nun eşi Kasım Kutlu ise 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Isparta’nın Sütçüler ilçesinden MHP’nin belediye başkan adayı oldu. 1914 seçmeni bulunan ilçede AK Parti’nin adayı İsmail Yurdabak, kesin olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 53.46’sını alarak rakibi Kutlu’yu yarışta saf dışı bıraktı. Böylelikle Kutlu çifti, yerel seçimlerden yenilgiyle çıkmış oldu.







