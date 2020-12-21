Kendisi nefis, adı garip Alman pastası: Arı sokması pastası tarifi

‘Arı sokması’ anlamına gelen adı sizi korkutmasın. Zira karamelize edilmiş bademle süslenmiş bu kremalı pastanın tadına baktığınızda adının aksine son derece nefis olduğunu anlıyorsunuz. Efsaneye göre 15. yüzyılda yaşayan iki fırıncı genç, düşmanlarına arı kovanları fırlatarak şehirlerini kurtardı. Zaferlerini kutlamak için de bu pastayı yaptı. ARI SOKMASI PASTASI MALZEMELERİ Dolgusu için; 5 yumurta sarısı

48 gram mısır nişastası

2 su bardağı süt

100 gram şeker

2 çay kaşığı vanilya özü

1 fincan yoğun krem şanti

2 çay kaşığı krem tartar

3 yemek kaşığı pudra şekeri Hamuru için; 1 su bardağı ılık süt

50 gram toz beyaz şeker

7 gram kuru maya

2 yumurta

113 gram eritilmiş tereyağı

½ çay kaşığı tuz

4 su bardağı un Bademli harç için; 150 gram tereyağı

60 ml krem şanti

100 gram toz beyaz şeker

2 yemek kaşığı bal

146 gram file badem

1 çay kaşığı vanilya özü ARI SOKMASI PASTASI YAPILIŞI Dolgu ile başlayın: Bir kasede yumurta sarısı ve mısır nişastasını karıştırın. Ağır tabanlı bir tencerede süt ve şekeri orta-yüksek ateşte kaynatın. Sürekli karıştırarak 2 dakika pişirin. Yavaş yavaş ısıtmak için yumurta sarısına yaklaşık yarım bardak sıcak süt ilave edin. yumurta karışımını tencereye yavaşça dökün ve sürekli çırpın. Dolgu kalınlaşana kadar yaklaşık 2 dakika pişirin. Sürekli çırpın. Vanilyayı karıştırın. Muhallebiyi en az 2 saat veya gece boyunca soğutun. Kabuk oluşmaması için üzerine streç folyo kapatın. Hamuru hazırlayın: Büyük bir karıştırma kabında, süt, maya ve şekeri mikserle karıştırın. Köpüklenmeye başlayana kadar yaklaşık 5-10 dakika bekletin. Fırını 150 derecede ısıtın ve fırın tepsisine yağlı kağıt koyarak kenarda bekletin.

Yumurta, tereyağı ve tuz ekleyin ve birleştirmek için çırpın. Çırpma ekini değiştirin ve bir hamur kancası takın. Un ekleyin ve hamur birleşinceye kadar düşük devirde karıştırın. Orta hızda açın ve yaklaşık 5 dakika yoğurun. Hamur dokunmak için yapışkan olmalı ancak artık kaseye yapışmamalıdır. Hala kaseye yapışırsa, düşük hızda maksimum ½-1 yemek kaşığı un ekleyin ve 1-2 dakika daha yoğurun. Hamuru hafifçe yağlanmış, ısıya dayanıklı bir kaseye aktarın (bir kaseye birkaç damla yağ sürün veya yapışmaz bir sprey kullanın). Hamurun üst kısmını da yağlayın. Önceden ısıtılmış fırını kapatın ve kabı yaklaşık 15 dakika kabarması için fırına koyun. Fırın kapısını aralık bırakın. Kaseyi fırından çıkarın ve tekrar ısıtın. Hafifçe unlanmış bir yüzeyde hamuru 9x13 inçlik bir dikdörtgen şeklinde açın. Mümkün olduğunca az un alın. Hamuru sorunsuz bir şekilde açmaya yetecek kadar. Hazırlanan fırın tepsisine aktarın. Önceden ısıtılmış fırını kapatın ve Bienenstich hamurunu iki katına çıkıncaya kadar yaklaşık 30 dakika kabarması için fırına koyun. Fırın kapısını aralık bırakın.