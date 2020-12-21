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Kendisi nefis, adı garip Alman pastası: Arı sokması pastası tarifi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 21.12.2020 15:40 | Son Güncelleme:
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Kendisi nefis, adı garip Alman pastası: Arı sokması pastası tarifi

Yumuşak hamuru, vanilyalı krema ile doldurulmuş ve üzerine çıtır ballı badem eklenen bu Alman pastası adı tuhaf olsa da nefis lezzetiyle damakları çatlatıyor. Arı sokması pastası tarifine gelin yakından bakalım.

‘Arı sokması’ anlamına gelen adı sizi korkutmasın. Zira karamelize edilmiş bademle süslenmiş bu kremalı pastanın tadına baktığınızda adının aksine son derece nefis olduğunu anlıyorsunuz. Efsaneye göre 15. yüzyılda yaşayan iki fırıncı genç, düşmanlarına arı kovanları fırlatarak şehirlerini kurtardı. Zaferlerini kutlamak için de bu pastayı yaptı.

ARI SOKMASI PASTASI MALZEMELERİ

Dolgusu için;

  • 5 yumurta sarısı
  • 48 gram mısır nişastası
  • 2 su bardağı süt
  • 100 gram şeker
  • 2 çay kaşığı vanilya özü
  • 1 fincan yoğun krem şanti
  • 2 çay kaşığı krem tartar
  • 3 yemek kaşığı pudra şekeri

Hamuru için;

  • 1 su bardağı ılık süt
  • 50 gram toz beyaz şeker
  • 7 gram kuru maya
  • 2 yumurta
  • 113 gram eritilmiş tereyağı
  • ½ çay kaşığı tuz
  • 4 su bardağı un

Bademli harç için;

  • 150 gram tereyağı
  • 60 ml krem şanti
  • 100 gram toz beyaz şeker
  • 2 yemek kaşığı bal
  • 146 gram file badem
  • 1 çay kaşığı vanilya özü

ARI SOKMASI PASTASI YAPILIŞI

Dolgu ile başlayın: Bir kasede yumurta sarısı ve mısır nişastasını karıştırın. Ağır tabanlı bir tencerede süt ve şekeri orta-yüksek ateşte kaynatın. Sürekli karıştırarak 2 dakika pişirin. Yavaş yavaş ısıtmak için yumurta sarısına yaklaşık yarım bardak sıcak süt ilave edin. yumurta karışımını tencereye yavaşça dökün ve sürekli çırpın. Dolgu kalınlaşana kadar yaklaşık 2 dakika pişirin. Sürekli çırpın. Vanilyayı karıştırın. Muhallebiyi en az 2 saat veya gece boyunca soğutun. Kabuk oluşmaması için üzerine streç folyo kapatın.

Hamuru hazırlayın: Büyük bir karıştırma kabında, süt, maya ve şekeri mikserle karıştırın. Köpüklenmeye başlayana kadar yaklaşık 5-10 dakika bekletin. Fırını 150 derecede ısıtın ve fırın tepsisine yağlı kağıt koyarak kenarda bekletin.

Yumurta, tereyağı ve tuz ekleyin ve birleştirmek için çırpın. Çırpma ekini değiştirin ve bir hamur kancası takın. Un ekleyin ve hamur birleşinceye kadar düşük devirde karıştırın. Orta hızda açın ve yaklaşık 5 dakika yoğurun. Hamur dokunmak için yapışkan olmalı ancak artık kaseye yapışmamalıdır. Hala kaseye yapışırsa, düşük hızda maksimum ½-1 yemek kaşığı un ekleyin ve 1-2 dakika daha yoğurun. Hamuru hafifçe yağlanmış, ısıya dayanıklı bir kaseye aktarın (bir kaseye birkaç damla yağ sürün veya yapışmaz bir sprey kullanın). Hamurun üst kısmını da yağlayın. Önceden ısıtılmış fırını kapatın ve kabı yaklaşık 15 dakika kabarması için fırına koyun. Fırın kapısını aralık bırakın.

Kaseyi fırından çıkarın ve tekrar ısıtın. Hafifçe unlanmış bir yüzeyde hamuru 9x13 inçlik bir dikdörtgen şeklinde açın. Mümkün olduğunca az un alın. Hamuru sorunsuz bir şekilde açmaya yetecek kadar. Hazırlanan fırın tepsisine aktarın. Önceden ısıtılmış fırını kapatın ve Bienenstich hamurunu iki katına çıkıncaya kadar yaklaşık 30 dakika kabarması için fırına koyun. Fırın kapısını aralık bırakın.

Bu arada, badem harcını hazırlayın: Bir tencerede tereyağı, çırpılmış krema, şeker ve balı kaynatın. Yaklaşık 2 dakika pişirin. Ateşten alın. Badem ve vanilyayı ekleyip karıştırın.

Hamuru fırından çıkarın ve dereceyi 190'a getirin. Hamurun üstüne eşit şekilde badem serpin. Yaklaşık 30 dakika veya ortadaki bir kürdan temiz çıkana kadar pişirin. Oda sıcaklığına soğumaya bırakın.

Dolguyu bitirin: Dolguyu, yumuşak tepeler oluşana kadar orta hızda bir çırpma aparatı takılı bir el mikseri ile karıştırın. Tartar kreması ve pudra şekeri ekleyin ve sert tepeler oluşana kadar karıştırın. Kenara koyun.

Arı sokması pastasını bitirin: Pastayı uzun ve keskin bir bıçakla dikkatlice ikiye yatay olarak kesin. Düz bir çizgide kaldığınızdan emin olun. Üst katmanı çıkarın. Dolguyu alt katmanın üstüne yayın ve üst katmanı tekrar üste yerleştirin. Yaklaşık 4 saat soğutun. Afiyet olsun.

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