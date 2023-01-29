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Kendisinden 48 büyük Amerikalı'yla tüp bebek deniyordu! Meltem Miraloğlu anne oluyor

29.01.2023 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisinden 48 yaş büyük 80 yaşındaki Amerikalı Patrick ile evlenen Meltem Miraloğlu uzun süre Türkiye gündeminde kaldı. Hakkında pek çok iddia bulunan Miraloğlu'nun hayali gerçek oldu. Genç isim 5. tüp bebek denemesinden sonra hamile kaldı.

Kendisinden 48 büyük Amerikalı'yla tüp bebek deniyordu! Meltem Miraloğlu anne oluyor

2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük Patrick (82) isimli zengin bir ABD'li ile evlenen oyuncu Meltem Miraloğlu uzun süre farklı iddialarla gündeme geldi. Meltem Miraloğlu, geçtiğimiz yıl "Yıllardır işsizim, siz de beni anlayın” açıklaması ile yaptığı evliliğin Amerika’da kalmak için olduğu iddiasını bir anlamda doğrulamıştı.

2011-2013 yılları arasında yayınlanan 'Hayat Devam Ediyor' isimli dizide 'çocuk gelin' rolü ile ünlenen Meltem Miraloğlu'nun hayali iddialara göre gerçek oldu.

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Eşi ile tüp bebek tedavisine başlayan oyuncunun, ilk tüp bebek tedavisinde hamilelik oluşmamıştı. Çiftin ikinci, üçüncü ve dördüncü denemelerinde ise sürekli düşükle sonuçlandı.

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MELTEN MİRALOĞLU HAMİLE

Şimdilerde 36 yaşında olan Miraloğlu, 84 yaşındaki eşi ile beşinci kez tüp bebek tedavisi gördü ve Meltem'e 2 Ocak tarihinde embriyo transferi yapıldı. Onur Akay, Miraloğlu'nun tedavisinin sonuç verdiğini ve hamile olduğunu duyurdu.

15 Ocak tarihinde ise hamile olduğunu öğrenen Meltem Miraloğlu ve eşi Patrick, bunu kutlamak için 1 haftalığına Miami tatiline çıktı.

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