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Kendisinden yaşça büyük adama kaçtı... Sözleri herkesi çileden çıkardı! Çalıştığı dükkan sahibiyle...

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
29.05.2024 12:12
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine şaşırtan bir olay yaşandı. 18 yaşındaki Lamia'yı ailesi bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu. Ailesinin yanından yaşça büyük bir adama kaçan 18 yaşındaki Lamia bulundu. Yayında ailesine kavuşan Lamia'nın açıklamaları herkesi şoke ederken Müge Anlı'nın ikna çabaları boşa çıktı.

Kendisinden yaşça büyük adama kaçtı... Sözleri herkesi çileden çıkardı! Çalıştığı dükkan sahibiyle...

Müge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında her hafta farklı bir konu işleniyor. Müge Anlı'nın programına katılan Naile Sayınkarakaya, 18 yaşındaki kızı Lamia Sayınkarakaya'nın 46 yaşındaki bir kişi tarafından kaçırıldığını iddia etti ve yetkililerden yardım istedi.

Üniversite sınavına hazırlanırken çalışmaya başlayan Lamia'nın çalıştığı dükkanın sahibiyle kaçtığı iddia edildi. Annesi canlı yayında kızına seslendi.

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AİLESİNDEN ANLAYIŞ BEKLEDİ

Kızının kaybolmasıyla ilgili anne Naile şunları ifade etti:

"Kızım Lamia, 22 Nisan'da evimizden ayrıldı. 47 yaşındaki Murat adlı kişi, kızımı yanında alıkoyuyor. Kızıma ulaşamıyorum, hiçbir şekilde. Kızım evden ayrılırken, 'Anne, sizin başınızı belaya sokmak istemem' dedi."

Genç kız Müge Anlı ve ekibinin çalışmalarıyla hızla bulundu. Yayına gelen Lamia, Murat ile birlikteliğini önce reddetti. Sonra ailesinden bu konuda anlayış istedi.

"Murat'ı seviyorum ve bunu kabullenmelerini istiyorum" diyen Lamia, Müge Anlı'nın ikna çabalarına da cevap vermedi. Lamia, "Hataysa bile hata olduğunu yaşayıp görmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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Geçtiğimiz bölümde telefon bağlantısında 37 yaşında olduğunu söylediği Murat'ın bugün 35 yaşında olduğunu söyleyen Lamia'ya annesi karşı çıktı. Murat'ın 50 yaşında olduğunu savundu.

Aynı zamanda Müge Anlı, bu kişinin uyuşturucu madde ile ilgili konularda sabıkası olduğunu da genç kıza anlatmaya çalıştı.

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Lamia, Murat'ın uyuşturucu madde kullanmadığını ve kendisinin de bu işe bulaşmadığını söyledi. Arabada bulunan maddenin ise başkasının olduğunu söyledi.

Vitrin


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Müge Anlı
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