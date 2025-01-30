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  4. Kendisine hakaret eden öğrencileriyle "kitap okuma ve spor yapma" şartıyla uzlaştı

Kendisine hakaret eden öğrencileriyle "kitap okuma ve spor yapma" şartıyla uzlaştı

AA AA
30.01.2025 12:14
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Trabzon'da bir öğretmen, evinin önünden geçerken kendisine hakaret eden öğrencileriyle "kitap okumaları ve spor yapmaları" şartıyla uzlaştı.

Ortahisar ilçesinde yaşayan öğretmen G.A, evinin önünden geçerken kendisine hakaret ettiğini ileri sürdüğü U.Ç (17) ve B.M'den (15) şikayetçi oldu.

G.A'nın şikayeti üzerine, şüpheliler hakkında "hakaret" suçundan dava açıldı.

Suçun uzlaşma hükümleri kapsamında olması dolayısıyla dosya, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Uzlaştırma Bürosunca konuyla ilgili uzlaştırmacı görevlendirildi.

Uzlaştırmacının taraflar arasında yaptığı görüşme sonucu, müşteki G.A, şüphelilerden B.M'nin Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 12 saat spor eğitimine ve kitap okuma etkinliğine katılması, diğer şüpheli U.Ç'nin ise bir Türk edebiyatı kitabını 1 ay içerisinde okuyarak kitabın özetini kendisine göndermesi karşılığında uzlaşacağını belirtti.

Şüphelilerden B.M'nin düzenlenen spor aktiviteleri ile kitap okuma etkinliğine katılması ve U.Ç'nin ise okuduğu kitabın özetini kendisine göndermesi sonucu, taraflar arasında uzlaşma sağlandı.

Savcılık, her iki şüphelinin hakkında da kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

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Trabzon hakaret kitap okuma

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