Kendisini aseksüel olarak tanımladı! “Cinsellik başka bir kişiye ilgi duymak ile ilgili değil”

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinin Manhattan bölgesinde yaşayan 20’li yaşlarındaki güzellik fenomeni Jaiye Pierre, toplumsal kalıpların aksine aseksüelliğin yaygınlaştığını anlattı. Cinselliği çoğu kişinin aksine daha farklı bir şekilde tanımladığını ifade eden Pierre, “Cinsellik başka bir kişiye ilgi duymakla ilgili değil” dedi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIYOR

82 binden fazla takipçisi bulunan sosyal medya hesabından aseksüelliği anlatığı paylaşımlar yapan Pierre, sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümünün kendisini anlamadığını ve bu durumu bir hastalık olarak gördüğünü söyledi. Pierre, kadın ya da erkek herhangi bir kişiye fiziksel olarak yakınlık hissetmediğini ancak aynada kendisine baktığında seksi hissettiğini söyledi.



