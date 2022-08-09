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Kendisini aseksüel olarak tanımladı! “Cinsellik başka bir kişiye ilgi duymak ile ilgili değil”

09.08.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada makyaj ve güzellik içerikleri üreterek kısa sürede popüler olmayı başaran Jaiye Pierre, yıllar içinde kendisini aseksüel olarak tanımladığını itiraf etti. Her geçen gün aseksüel olan kişilerin sayısının arttığından söz eden Pierre, LGBTİ tanımına aseksüelliği anlatan ‘A’ harfinin eklemesiyle kendi deneyimini anlattı.

Kendisini aseksüel olarak tanımladı! “Cinsellik başka bir kişiye ilgi duymak ile ilgili değil”

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinin Manhattan bölgesinde yaşayan 20’li yaşlarındaki güzellik fenomeni Jaiye Pierre, toplumsal kalıpların aksine aseksüelliğin yaygınlaştığını anlattı. Cinselliği çoğu kişinin aksine daha farklı bir şekilde tanımladığını ifade eden Pierre, “Cinsellik başka bir kişiye ilgi duymakla ilgili değil” dedi.

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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIYOR

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82 binden fazla takipçisi bulunan sosyal medya hesabından aseksüelliği anlatığı paylaşımlar yapan Pierre, sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümünün kendisini anlamadığını ve bu durumu bir hastalık olarak gördüğünü söyledi. Pierre, kadın ya da erkek herhangi bir kişiye fiziksel olarak yakınlık hissetmediğini ancak aynada kendisine baktığında seksi hissettiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Cinsellik lgbt
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