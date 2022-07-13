Yıllar sonra aseksüel olduğunu keşfetti! “Bir cinsel ilişki yaşamayacağım için mutluyum”

23 yaşındayken başkalarından cinsel olarak etkilenmediğini fark ettiğinde toplumsal tabularla mücadele etmek zorunda kaldığını ifade eden Butler, aseksüelliğin çoğunlukla garip bir durum olarak algılandığını söyledi. Cinsel ilişkiler sırasında mutsuz olduğunu ve acı çektiğini ifade eden Butler, aseksüel olmanın gerçekliği hakkında cesurca paylaşımlarda bulundu.

“RAHATLAMIŞ HİSSEDERDİM”

Toplumsal olarak cinselliğin bir tabu olarak algılandığını ifade eden Butler, “Zannediyorum ki cinsellik yasal olarak yasaklasaydı kendimi daha rahatlamış hissederdim. Bir daha cinsel ilişkiye girmemek beni rahatsız etmez. Aslında yıllardır cinsel ilişkiye girmedim. Fırsatım olduğunda da bunu yapmak istemiyorum” dedi.

Aseksüel olduğunu 23 yaşında bir erkek arkadaşı olduğunda fark ettiğini anlatan Butler, “Bir adamla sevgiliydim ve kağıt üzerinde sahip olmasını istediğim bütün özellikler vardı. Cinsel ilişkiye girmemek için her zaman bir bahane oldum. Benim için her zaman kaçmam gereken bir şey gibiydi. Çünkü hiçbir zaman gerçekten olmasını istemedim. Erkekler seksi olduğumu söylüyor ama ben öyle düşünmüyorum” diye konuştu.



