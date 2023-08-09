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Kendisini ’kan’ polisi ’ter’ içinde bıraktı

09.08.2023 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da hakkında arama kararı bulunan şahıs, 3 kilometrelik kovalamaca sonucu balkondan girip sığındığı evde köşeye sıkışınca polis tarafından yakalandı.

Bıçakla kendine zarar veren şahıs evi ve etrafı kanlar içerisinde bıraktı, kovalamacadan dolayı polis ekipleri de ter içerisinde kaldı.

Olay, Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi 2179 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hakkında arama kararı olan Ö.F. (24), polis ekiplerini görünce elinde bıçakla kaçmaya başladı. Ekipler, sokak aralarına kaçan Ö.F.’nin peşine takılıp kovalamaya başladı. Yaklaşık 3 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalayacağını anlayan Ö.F., bir apartmanın birinci katındaki evin balkonuna tırmandı, ardından eve girdi. Kimse olmadığı öğrenilen evin polis ekiplerince etrafının sarıldığını gören şahıs, elindeki bıçakla kendine zarar vermeye başladı. Bunun üzerine polis ekipleri kapıya yönelince Ö.F., kapıyı açıp teslim oldu.

ETRAFI KAN İÇİNDE BIRAKTI, POLİS TERLER İÇİNDE KALDI

Vücudunun çeşitli yerlerini ekmek bıçağıyla kesen Ö.F., evi ve etrafı kanlar içerisinde bıraktı. Kanaması olan Ö.F. için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Sedyeye alınan genç, tedavi edilmek üzere Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Öte yandan, sıcak havada yaşanan kovalamacadan dolayı polis ekiplerinin ter içinde kaldığı görüldü.

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