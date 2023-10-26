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Kendisini polis, savcı gibi unvanlarla tanıtıp bir kişiyi 1 milyon lira dolandırdı

26.10.2023 15:03 | Son Güncelleme:
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Küçükçekmece’de kendisini polis, savcı gibi unvanlarla tanıtarak bir kişiyi 1 milyon lira dolandıran şahıs, tutuklandı.

Olay, Küçükçekmece’de 23 Ekim Pazartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir şahıs, kendisini polis, savcı gibi unvanlarla tanıtıp E.B. isimli kişiyi aradı. E.B. isimli kişi, şüpheli şahsa 1 milyon lira döviz ve ziynet eşyasını elden teslim etti. Daha sonra dolandırıldığını anlayan E.B., polise ihbarda bulundu. Konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler şüphelinin Abdullah O. olduğunu tespit etti. Çalışmaların devamında, yakalanarak gözaltına alınan Abdullah O. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüpheli şahsın parayı aldıktan sonraki görüntüleri güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, elinde çantayla yürüdüğü görüldü.

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