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Kendisini yetiştiren öğretmeninin çocuğuna öğretmenlik yapıyor

24.11.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisini yetiştiren öğretmeninin çocuğuna öğretmenlik yapıyor

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, dersine girdiği öğrencisinin kendisini yetiştiren öğretmeninin çocuğu olduğunu öğrenen teknoloji tasarım öğretmeni Merve Varlık Turan, mesleğini gururla sürdürüyor.

Mehmet Çelik Ortaokulu'nda görevli Turan, dersine girdiği Akif Bilal Kutan'ın, Mengen'de öğrenciyken kendi derslerine giren Harun Kutan'ın çocuğu olduğunu öğrenince şaşkınlık yaşadı.

Öğretmenine ulaşarak durumu anlatan Turan, mesleğine Yeniçağa 60. Yıl Çok Programlı Lisesi'nde müdür olarak devam eden Kutan ile bir araya geldi.

Mesleğiyle gurur duyan Turan, bir zamanlar öğrencisi olduğu öğretmeninin şimdi çocuğunu yetiştirmek için mücadele veriyor.

- "Eğitimci olarak çok mutlu oldum"

Merve Varlık Turan, AA muhabirine, gurur verici bir durum yaşadığını belirterek, "Harun hocamızla çok mutlu olduk. Eğitimin insanın hayatına nasıl dokunduğunun örneğini yaşadık." dedi.

Öğretmenlerin, geleceğin meslek sahiplerini yetiştirdiğini bir kez daha yaşayarak gördüklerini vurgulayan Turan, "Mesleğimle gurur duyuyorum. Bu, eğitimin sınıftan çıkıp toplumda hayatımıza ne kadar dokunduğunu yaşadığımız bir olay. Akif Bilal'in, Harun hocamın çocuğu olarak benim öğrencim olmasından bir eğitimci olarak çok mutlu oldum." diye konuştu.

- "Yıllar önce çocuğumun öğretmenini yetiştirmişim"

Kutan da 2000'li yıllarda Mengen Aşçılık Lisesi'nde görev yaparken öğrencisi olan Turan'ı şimdi bir öğretmen olarak karşısında gördüğü için çok gurur duyduğunu anlattı.

Öğrencisiyle yollarının bir kez daha kesiştiğini belirten Kutan, "Artık benim öğrencim de bugün öğretmenlik yapıyor. Bu çok gurur verici ve sevindirici bir şey. Aynı ilçede beraber çalışıyoruz. Fakat bunu daha da güzelleştiren farklı bir olay yaşadık bugün. Bugün öğretmenlik yapan Merve, aynı ilçede kendi çocuğumun öğretmenliğini yapıyor." dedi.

Kutan, toplumun geleceğine sahip çıkma bilinciyle görevlerini yaptıklarını dile getirerek, "Yıllar önce kendi çocuğumun öğretmenini yetiştirmişim. Benim öğrencim bugün çocuğuma öğretmenlik yapıyor. Ona sahip çıkıyor." ifadesini kullandı.

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