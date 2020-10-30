Kendra Lust, James Rodriguez'in bir an önce iyileşmesini diliyor!

Everton kariyerine çok iyi başlayan James Rodriguez testislerinden sakatlanmıştı.Tedavisine devam edilen Rodriguez'e bir destek de yetişkin film yıldızı Kendra Lust'tan geldi.
Daha önce Rodriguez'in doğum gününü kutlayan Kendra Lust, bu sefer de "umarım iyisindir" mesajı gönderdi.
James Rodriguez, 6 yıllık eşi Daniela Ospina'dan ayrıldıktan sonra yetişkin film yıldızlarını sosyal medya hesabından takibe almıştı.
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