SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Kendra Lust, James Rodriguez'in bir an önce iyileşmesini diliyor!

Kendra Lust, James Rodriguez'in bir an önce iyileşmesini diliyor!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 30.10.2020 16:50 | Son Güncelleme

Yetişkin film yıldızı Kendra Lust, testislerinden sakatlanan ve tedavi gören James Rodriguez'in bir an önce iyileşmesini diledi.

Kendra Lust, James Rodriguez'in bir an önce iyileşmesini diliyor!

Everton kariyerine çok iyi başlayan James Rodriguez testislerinden sakatlanmıştı.Tedavisine devam edilen Rodriguez'e bir destek de yetişkin film yıldızı Kendra Lust'tan geldi.

5f9be665ae298b3c1b55156a

Daha önce Rodriguez'in doğum gününü kutlayan Kendra Lust, bu sefer de "umarım iyisindir" mesajı gönderdi.

5f9be65f66a97c2ef5ff00ba

James Rodriguez, 6 yıllık eşi Daniela Ospina'dan ayrıldıktan sonra yetişkin film yıldızlarını sosyal medya hesabından takibe almıştı.

5f9be671ae298b3c1ce85bc3

5f9be65aae298b3c1ce85bbf

5f9be67aae298b3c1b55156d

5f9be68e66a97c2e28c9afd4

5f9be665ae298b3c1ce85bc1

5f9be691ae298b3b260a307e

5f9be66466a97c2ef405c225

5f9be66866a97c2ef5ff00bc

5f9be67766a97c2ef405c227

5f9be69366a97c2ef5ff00bf

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Henüz 14 yaşında ama... Koronavirüsle savaşta öyle bir keşfe imza attı ki... Henüz 14 yaşında ama... Koronavirüsle savaşta öyle bir keşfe imza attı ki...
'Türk bayrağını dünyanın her yerine taşıdık''Türk bayrağını dünyanın her yerine taşıdık'
İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'iİşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
İzmir'de şiddetli deprem: Yıkılan binalar var
İzmir'de şiddetli deprem: Yıkılan binalar var
FB TV sunucusu hayatını kaybetti
FB TV sunucusu hayatını kaybetti
Belhanda ve Feghouli'ye sert sözler
Belhanda ve Feghouli'ye sert sözler
'F.Bahçe'den sözlü bir ilgili oldu'
'F.Bahçe'den sözlü bir ilgili oldu'
Ibrahimovic'ten Ronaldo'ya flaş gönderme
Ibrahimovic'ten Ronaldo'ya flaş gönderme
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Mikrofonu açık unuttu, canlı yayında küfür etti!
Mikrofonu açık unuttu, canlı yayında küfür etti!
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Lionel Messi: Barcelona'dan ayrılmakta kararlı görünen yeşil sahaların 'uzaylısı'
Lionel Messi: Barcelona'dan ayrılmakta kararlı görünen yeşil sahaların 'uzaylısı'
Wanda Nara, iç çamaşırlı pozlarıyla yürek hoplattı...
Wanda Nara, iç çamaşırlı pozlarıyla yürek hoplattı...
Lionel Messi: Sıradaki takım neresi olacak?
Lionel Messi: Sıradaki takım neresi olacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kendra Lust, James Rodriguez'in bir an önce iyileşmesini diliyor!
Yıldız futbolcunun bir an önce iyileşmesini bekliyor...
TJK'dan depremden etkilenen vatandaşlar için anlamlı hareket
TJK'dan depremden etkilenen vatandaşlar için anlamlı hareket
Küme düşme neden kalktı, TFF'nin kararı Türk futbolunu nasıl etkileyecek?
Küme düşme neden kalktı, TFF'nin kararı Türk futbolunu nasıl etkileyecek?
Survivor Ogeday’ın duygulandıran tekne hikayesi
Survivor Ogeday’ın duygulandıran hikayesi
Guidetti: Türk bayrağını dünyanın her yerine taşıdık
'Türk bayrağını dünyanın her yerine taşıdık'
Hollanda'da Emmen takımının seks oyuncağı reklamı ile sahaya çıkmasına izin verildi
Hollanda'da Emmen takımının seks oyuncağı reklamı ile sahaya çıkmasına izin verildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.