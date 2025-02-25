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Kenny Arroyo'dan harika başlangıç! Siftahı yaptı... 10'un hakkını verdi

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
25.02.2025 18:44
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Beşiktaş'ın devre arası transfer ettiği isimlerden biri olan Keny Arroyo, siyah-beyazlı formayla siftahını yaptı. Genç futbolcu, kupada Antalyaspor ile oynanan maça ilk 11'de başladı. Arroyo, 10. dakikada Arthur Masuaku'nun asistinde topu ağlara gönderdi.

Kenny Arroyo'dan harika başlangıç! Siftahı yaptı... 10'un hakkını verdi
Keny Arroyo

Keny Arroyo

EKV Ekvador
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Arroyo, bu golüyle birlikte Beşiktaş'ta ilk kez fileleri havalandırmış oldu. Siyah-beyazlıların 2-1 kazandığı Türkiye Kupası maçının 10'uncu dakikasında sahne alan Ekvadorlu yıldız adayı takımını 1-0 öne geçirdi. Beşiktaş karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak grubunu lider tamamladı ve çeyrek finale yükseldi.

TRİBÜNLERE KALP İŞARETİ

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İkinci yarıda yerini Rashica'ya bırakan Arroyo attığı golden sonra Beşiktaş tribünlerine yaptığı kalp işareti ile sevgisini gösterdi. Transferi sürecinde 10 numarayı alacağı tartışılırken Arroyo, "10 numarayı iyi bir şekilde taşıyacağıma. Bu formayı daha önce kimlerin giydiğini ve ne kadar önemli olduğunun bilincindeyim" demişti. Nitekim bugün oynanan Antalyaspor'a karşı performansı ile göz doldurdu.

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Anahtar Kelimeler:
transfer beşiktaş
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