Kenny Arroyo'dan harika başlangıç! Siftahı yaptı... 10'un hakkını verdi

Arroyo, bu golüyle birlikte Beşiktaş'ta ilk kez fileleri havalandırmış oldu. Siyah-beyazlıların 2-1 kazandığı Türkiye Kupası maçının 10'uncu dakikasında sahne alan Ekvadorlu yıldız adayı takımını 1-0 öne geçirdi. Beşiktaş karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak grubunu lider tamamladı ve çeyrek finale yükseldi.

TRİBÜNLERE KALP İŞARETİ

İkinci yarıda yerini Rashica'ya bırakan Arroyo attığı golden sonra Beşiktaş tribünlerine yaptığı kalp işareti ile sevgisini gösterdi. Transferi sürecinde 10 numarayı alacağı tartışılırken Arroyo, "10 numarayı iyi bir şekilde taşıyacağıma. Bu formayı daha önce kimlerin giydiğini ve ne kadar önemli olduğunun bilincindeyim" demişti. Nitekim bugün oynanan Antalyaspor'a karşı performansı ile göz doldurdu.