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Kent Lokantası'nda yemek yemişti! İBB'den ödeme aldığı iddialarına yanıt verdi! 'Hukuki yollara başvuracağım'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
06.01.2025 23:19
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Yemek eleştirmeni Vedat Milor Kent Lokantası'nda eşi ve İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Dr. Buğra Gökce'yle birlikte yemek yemişti. Videosunu yayınladıktan sonra bazı kullanıcılar Milor'un ödeme aldığına dair iddialar ortaya attı. Vedat Milor bu iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Kent Lokantası'nda yemek yemişti! İBB'den ödeme aldığı iddialarına yanıt verdi! 'Hukuki yollara başvuracağım'

Ünlü gurme ve yemek eleştirmeni Vedat Milor, geçtiğimiz günlerde Kent Lokantası'nda eşiyle birlikte yemek yemişti. 40 TL'ye 4 çeşit yemek yiyen Milor, yemeklerin kalitesini ve lokantanın genel durumunu değerlendirmişti.

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"Temizlik dikkat çekiyor. Et, mercimek çorbası makarnamız, meyve veya tatlı oluyor. Bu yemeğin 40 TL olması inanılmaz bir şey. Mercimek çorbasını denedim. Lezzetli. Kıvamı çok iyi. Mercimek tadı iyi geliyor." ifadelerini kullanmıştı. "Burası aşevi gibi değil, ucuz bir esnaf lokantası. İnsanların onurunu kırmıyor. Ekrem İmamoğlu zamanın ruhunu çok iyi okumuş, sayıları umarım çoğalır." demişti.

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Kent Lokantası'nda eşiyle yemek yedi! Yorumları gündem oldu! Kent Lokantası'nda eşiyle yemek yedi! Yorumları gündem oldu!

"PARA ALDI" İDDİALARINA SERT YANIT!

Yayınladığı Kent Lokantası videosunun ardından sosyal medyada bazı kullanıcılar Vedat Milor'u eleştirdi. Bazı kullanıcılar video için para aldığını iddia etti. Bu iddialarından ardından da Milor, sosyal medya hesabında sert bir açıklama yaptı.

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Milor, Kent Lokantası ziyaretinin tamamen kendi inisiyatifiyle gerçekleştiğini söyledi. "Amacım, hem bir yemek eleştirmeni hem de bir sosyolog olarak bu hizmeti gastronomik ve sosyolojik açıdan değerlendirmekti. 40 TL’ye dört çeşit yemek sunan bir lokanta hem lezzet hem de toplumsal etkisi açısından dikkat çekici bir örnek" dedi. "Hiçbir kurumdan ödeme almadım" diyen Milor, bundan sonra kendisine yönelik asılsız iftiralara karşı hukuki yollara başvuracağını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Vedat Milor
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