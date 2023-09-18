Kent meydanı açılışa hazırlanıyor

Yıllardır meydan özlemi yaşayan, konserler, mitingler ve eğlence programlarında büyük sıkıntıların yaşandığı Van’da, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı yepyeni bir projeye imza attı. Kentin kalbi konumundaki Cumhuriyet Caddesi Merkez Bankası yanında bulunan 6580 metrekarelik alan kent meydanı olarak yepyeni bir konseptte tasarlandı. Tamamı Van Büyükşehir Belediyesine ait alanda yapılan meydan, konser, tiyatro, gösteri ve mitinglerde kullanılabilecek, ayrıca meydanda oturma alanları ve yeşil alan da olacak. Yapılacak olan ışıklandırma çalışmalarıyla da meydan, gece etkinliklerinde de rahatlıkla kullanılabilecek. Meydanın bitişiğindeki Park AVM’nin devasa duvarı ise Van’ın doğal ve kültürel güzelliklerini yansıtan resimlerle donatıldı. Ressamlar tarafından duvara Akdamar Adası, Van Kalesi, Van Kedisi, Hüsrev Paşa Camii, Flamingo ve Van Balığı resimleri çizildi. Yılsonuna kadar yapımı tamamlanacak olan meydan, kentteki etkinliklerin yeni adresi olacak.

