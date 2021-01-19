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Kent meydanında kanlı hesaplaşma

19.01.2021 20:00 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın Köşk ilçesinde sokaklarda karton ve atık madde toplayan bir kişi husumetlisi olduğu belirtilen şahıs tarafından silahla vuruldu.

Aydın’ın Köşk ilçesinde sokaklarda karton ve atık madde toplayan bir kişi husumetlisi olduğu belirtilen şahıs tarafından silahla vuruldu. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay akşam saatlerinde Köşk ilçesinin Kent Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre emekli memur olduğu öğrenilen F. K., akşam saatlerinde kendisine ait minibüs ile Başçayır Caddesi üzerinden Kent Meydanı’na geldiği sırada karşılaştığı O.G.’ye aracından aldığı pompalı tüfekle ateş açtı. Vücudunun değişik yerlerinden yaralanan O.G.’nin kanlar içerisinde yere yığıldığını görenler durumu polise ve 112 Acil Servis ekiplerine ihbar ederek yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen 112 ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayın şüphelisi F.K. polis tarafından suç aleti pompalı tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alınırken, F.K.’nın henüz bilinmeyen bir nedenle O.G.’ye husumet beslediği ve ikili arasında kısa süre önce de tartışma yaşandığı öğrenildi.
Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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