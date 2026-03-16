Kent’te menenjit alarmı! 2 öğrenci hayatını kaybetti, 11 kişi yoğun bakımda

İngiltere’nin Kent bölgesinde ortaya çıkan menenjit salgını paniğe yol açtı. Aynı sosyal etkinlikle bağlantılı olduğu düşünülen vakalarda biri lise, biri üniversite öğrencisi iki kişi hayatını kaybederken 11 kişinin durumu kritik. Yetkililer 30 binden fazla kişiyi uyararak belirtilere karşı dikkatli olunması çağrısı yaptı.

Çiğdem Berfin Sevinç

İngiltere’nin Kent bölgesinde ortaya çıkan menenjit salgını korku yarattı. Aynı sosyal etkinliğe katıldıkları düşünülen öğrenciler arasında yayılan hastalık nedeniyle biri lise son sınıf öğrencisi, diğeri üniversite öğrencisi olmak üzere iki kişi hayatını kaybetti. En az 11 öğrencinin ise kritik durumda olduğu bildirildi.

OKULDAN VELİLERE ACI MESAJ

Queen Elizabeth’s Grammar School’un müdürü A. J. McIlroy, velilere gönderdiği mektupta bir öğrencinin “son derece nadir görülen bir menenjit türü” nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklanmazken, yaşlarının 17 ile 21 arasında olduğu belirtildi. Hastaneye kaldırılan öğrencilerin büyük bölümünün de aynı yaş grubunda olduğu öğrenildi.

30 BİN KİŞİ UYARILDI

Salgının ardından İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), bölgede bulunan 30 binden fazla öğrenci ve personele uyarı gönderdi. Yetkililer, temas etmiş olabilecek kişilere antibiyotik sağlanacağını ve belirtilere karşı dikkatli olunması gerektiğini açıkladı.

MENENJİT NEDİR?

Menenjit, beyin ve omuriliği çevreleyen zarların iltihaplanmasıyla ortaya çıkan ciddi bir hastalık olarak biliniyor. Bakteri, virüs veya mantarlar nedeniyle gelişebilen hastalık, özellikle bakteriyel türlerde hızla ilerleyerek beyin hasarı, işitme kaybı ve hatta ölüme yol açabiliyor.

Yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, ense sertliği, ışığa hassasiyet ve bilinç bulanıklığı hastalığın en yaygın belirtileri arasında yer alıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Günlük alışkanlıkların tetiklediği yakıcı sorun: Reflü...Günlük alışkanlıkların tetiklediği yakıcı sorun: Reflü...
Çöpe atan çok ama değeri bilinmiyor! Bakın ne işe yarıyorÇöpe atan çok ama değeri bilinmiyor! Bakın ne işe yarıyor

En Çok Okunan Trend Haberler
CANLI | İran'dan kamikaze saldırısı: Kritik petrol tesisi vuruldu

CANLI | İran'dan kamikaze saldırısı: Kritik petrol tesisi vuruldu

IKYB'den kritik açıklama: "İhraç edecek petrol kalmadı"

IKYB'den kritik açıklama: "İhraç edecek petrol kalmadı"

Galatasaray maçı öncesi Liverpool'da deprem! Paramparça oldular

Galatasaray maçı öncesi Liverpool'da deprem! Paramparça oldular

İşte Oscar'ın kazananları! O film 6 ödül birden aldı

İşte Oscar'ın kazananları! O film 6 ödül birden aldı

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

Maliyenin radarında: Sürekli IBAN değişti, 6 ayda 500 milyon TL

Maliyenin radarında: Sürekli IBAN değişti, 6 ayda 500 milyon TL

