Oto tamirciye beklenmedik ziyaret: Danalar bastı! "Nazikçe geldiler, gittiler"

Elmadağ ilçesinde ahırdan kaçan kurbanlık danalar, bir anda koşarak oto tamirciye girdi. O esnada içeride bulunan çalışanlar korku dolu anlar yaşadı. Kısa süreli paniğe neden olan danalar, bir süre sonra iş yerinden çıktı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"NAZİKÇE GELDİLER, NAZİKÇE GİTTİLER"

Danalar oto tamirciye girdiği esnada iş yerinde bulunan Ekrem Akbıyık, "Ustanın yanına, tamirhaneye çay içmeye geldik. Hayvanlar tamirhaneyi bastı. Hayvanlar nazikçe geldi, nazikçe çıktı. Arabaya zarar vermedi. Hayvanların gelmesi, arkadaşlar arasında bu durum gülüşmeye sebep oldu. Başımıza ilk defa böyle bir olay geldi" ifadelerini kullandı.

