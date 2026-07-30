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KentBank, ‎Hırvatistan’ın köklü futbol kulübü GNK ‎Dinamo’nun sponsoru oldu

Süzer Holding bünyesinde faaliyet gösteren Hırvatistan merkezli KentBank, Hırvatistan futbolunun en başarılı kulübü GNK Dinamo ile stratejik bir iş birliğine imza attı.

KentBank, ‎Hırvatistan’ın köklü futbol kulübü GNK ‎Dinamo’nun sponsoru oldu

Anlaşma kapsamında KentBank, GNK Dinamo’nun Resmi Bankacılık Partneri olurken, KentBank logosu, GNK Dinamo A Takımı’nın formalarında yer alacak. Taraflar ayrıca, önümüzdeki dönemde ortak kampanyalar, taraftar deneyimleri ve yenilikçi finansal çözümler geliştirmek üzere birlikte çalışacak.

KentBank, ‎Hırvatistan’ın köklü futbol kulübü GNK ‎Dinamo’nun sponsoru oldu 1

STRATEJİK ORTAKLIKLA MÜŞTERİLERE YENİ DENEYİMLER

Süzer Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Baran Süzer, iş birliğine ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:
“KentBank’ın Hırvatistan’daki büyüme stratejisinin önemli adımlarından birini daha hayata geçiriyoruz. GNK Dinamo gibi ülkenin en güçlü spor markalarından biriyle kurduğumuz bu iş birliğini klasik bir sponsorluk değil, stratejik bir ortaklık olarak görüyoruz. Amacımız, KentBank müşterileri ile Dinamo üyeleri ve taraftarlarına yeni deneyimler ve ayrıcalıklar sunarken, Hırvatistan’daki marka gücümüzü ve müşteri tabanımızı da sürdürülebilir şekilde büyütmektir.”

Hırvatistan genelinde 17 şubesi bulunan KentBank, son dönemde dijital bankacılık alanındaki yatırımları, KentPro mobil bankacılık platformu ve müşteri odaklı büyüme stratejisiyle Hırvatistan pazarındaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor. GNK Dinamo iş birliği de Banka’nın marka bilinirliğini artırırken, müşterilerine katma değer sağlayacak yeni projelerin geliştirilmesine katkı sağlayacak.

SÜZER HOLDİNG HAKKINDA

Süzer Holding, finans, gayrimenkul, turizm, enerji ve uluslararası yatırımlar alanlarında faaliyet gösteren Türkiye’nin önde gelen gruplarındandır. Grup, Hırvatistan’daki KentBank’ın tek sahibidir ve bu yatırımı aracılığıyla Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişimine katkı sağlamaktadır.

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