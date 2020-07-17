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Kentsel dönüşüm projesi için ağaçlar naklediliyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 17.07.2020 14:41 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Şanlıurfa’nın yıllardır beklediği Yeşildirek Kentsel Dönüşüm Projesinin 1’inci etap çalışmaları için bölgedeki ağaç söküm çalışmalarına başlandı.Büyükşehir Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) iş birliği ile yapılacak olan 270 bin metrekarelik Yeşildirek Kentsel Dönüşüm projesinin 40 bin metrekarelik 1’inci etabı olan eski Karayolları Genel Müdürlüğü Hizmet Binasının yıkım çalışmalarının tamamlanması ile birlikte alanındaki ağaç söküm çalışmaları başladı.Bölge vatandaşının yıllardır beklediği çalışmalar için Ankara’da girişimlerde bulunarak yapım çalışmalarının öncüsü olan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, projenin en kısa sürede başlatılacağı müjdesini vermişti.Bugün de 1’inci tap çalışmalarının yapılacağı eski Karayolları Genel Müdürlüğü Hizmet Binasının bulunduğu alandaki ağaçlar park ve bahçelerde kullanılmak üzere nakil çalışmaları başlatıldı.İlerleyen zamanda temel atma çalışmalarının başlayacağı Yeşildirek Kentsel Dönüşüm Projesinin 1’inci etap çalışmaları ile 40 bin metrekarelik alanda 294 konut ve 26 işyerinin yapılacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Şanlıurfa’nın yıllardır beklediği Yeşildirek Kentsel Dönüşüm Projesinin 1’inci etap çalışmaları için bölgedeki ağaç söküm çalışmalarına başlandı.
Büyükşehir Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) iş birliği ile yapılacak olan 270 bin metrekarelik Yeşildirek Kentsel Dönüşüm projesinin 40 bin metrekarelik 1’inci etabı olan eski Karayolları Genel Müdürlüğü Hizmet Binasının yıkım çalışmalarının tamamlanması ile birlikte alanındaki ağaç söküm çalışmaları başladı.
Bölge vatandaşının yıllardır beklediği çalışmalar için Ankara’da girişimlerde bulunarak yapım çalışmalarının öncüsü olan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, projenin en kısa sürede başlatılacağı müjdesini vermişti.
Bugün de 1’inci tap çalışmalarının yapılacağı eski Karayolları Genel Müdürlüğü Hizmet Binasının bulunduğu alandaki ağaçlar park ve bahçelerde kullanılmak üzere nakil çalışmaları başlatıldı.
İlerleyen zamanda temel atma çalışmalarının başlayacağı Yeşildirek Kentsel Dönüşüm Projesinin 1’inci etap çalışmaları ile 40 bin metrekarelik alanda 294 konut ve 26 işyerinin yapılacak. Modern bir yapıda inşa edilecek olan projede yeşil alanlar, konut ve ticaret alanları, cami, okul, semt evi, sosyal kültürel alanlar ile halka açık yaşam alanları yer alacak.

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