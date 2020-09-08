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Kepez Sanral’de E Parsel yolları asfaltlanıyor

ANTALYA HABERLERİ  | 08.09.2020 13:25 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yapımı hızla devam eden Kepez Santral Kentsel Dönüşüm Projesi’nde asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yapımı hızla devam eden Kepez Santral Kentsel Dönüşüm Projesi’nde asfalt çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir ekipleri, E Parsel’in yollarını asfaltlıyor.
Kepez Santral Mahalleri Kentsel Dönüşüm Projesi’nde çalışmalar sürüyor. Yüklenici firma inşaat çalışmalarına hızla devam ederken, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri de E Parsele ulaşımı sağlayacak yolun asfalt çalışmalarını gerçekleştiriyor. Daha önce A parseldeki 9 bloğa ulaşımı sağlayan 540 metre uzunluğundaki yolu tamamlayan büyükşehir belediyesi, şimdi de A Parseldeki blokları E Parseldeki bloklara bağlayacak yolda çalışma yapıyor. İki parseli birleştiren kavşak ile E parsele ulaşımı sağlayan iki şeritli 570 metre uzunluğundaki yolun sıcak asfaltla kaplanıyor. Çalışmalar kapsamında yaklaşık 2 bin 400 ton sıcak asfalt, 2770 metre bordür, 1311 metrekare parke imalatı gerçekleştirilecek.

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