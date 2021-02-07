YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Kepez ve Muratpaşa’da kapsamlı alt yapı çalışması

Kepez ve Muratpaşa’da kapsamlı alt yapı çalışması

07.02.2021 12:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Kepez ve Muratpaşa’da kapsamlı bir içme suyu altyapı yenileme çalışmasına başlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Kepez ve Muratpaşa’da kapsamlı bir içme suyu altyapı yenileme çalışmasına başlıyor. İhalesi tamamlanan projede çalışmalara Mart ayında başlanması hedefleniyor. 49 milyon TL maliyet öngörülen proje kapsamında Kepez ve Muratpaşa’da eskiyen içme suyu hatları yenilenecek. Verimlilik ve takip için gereken modernizasyon sağlanacak. Kepez ve Muratpaşalılar daha sağlıklı ve verimli içme suyu alt yapısına kavuşacak.
Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde başlatılacak kapsamlı çalışma ile eskiyen hatlarda meydana gelen arızaların minimuma indirilmesi, vatandaşlara daha sağlıklı ve verimli içme suyu hizmetinin sağlanması hedefleniyor. Bu amaçla iki ilçede eskimiş boru hatları yenilenecek, abone bağlantıları yapılacak, ana sayaçlar takılacak. Çalışma bittiğinde bozulan yollar asfaltlanacak.

“Mart ayında başlıyor”
Mart ayında çalışmaları fiilen başlaması hedeflenen projenin öngörülen maliyeti 49 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. İmalat süreci boyunca 123 km ana hat, 96 km şube yolu ve 19 bin adet abone bağlantısı yapılacak. Parsel girişlerine su kayıp ve kaçaklarının önlenmesine yönelik olarak ana sayaçlar takılacak.

“Alt yapı modernize edilecek”
Sahadaki imalat çalışmalarının yanı sıra gerçekleştirilecek modernizasyon dâhilinde altyapının uzaktan takip standartları da iyileştirilecek. En modern teknolojik donanıma sahip akıllı içme suyu yönetimine imkan tanıyan SCADA sistemini kullanan ASAT, Kepez ve Muratpaşa’da yapılacak çalışmalarda alt yapıyı SCADA sistemine entegre edecek.

“Asbest borular değiştirilecek”
Proje kapsamında öncelikli olarak sıklıkla arıza yapan içme suyu hatlarının yenileri ile değiştirilmesi amaçlanıyor. Bunun için geçmişe dönük olarak taranan veriler ışığında son 5 yıl içinde 50 ve üzeri sayıda onarım yapılan sokaklar listeye alınıyor. Ayrıca eskiden kalma asbest borular da değiştirilerek yerlerine daha sağlıklı standart tip borular döşenecek.

“50 yıllık ihtiyacı karşılayacak”
Tüm imalat ve tadilat işlemi tamamlandığında bölgedeki hatların gelecek 50 yıl boyunca kesintisiz ve sağlıklı şekilde hizmet vereceği öngörülüyor. Çalışmaların 2 yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Bu şekilde bir çalışmanın daha önce yapılmadığını, ilk kez hayata geçirildiğini belirten ASAT Genel Müdürlüğü yetkilileri sağlıklı ve verimli bir içme suyu altyapı hizmetinin büyük önem taşıdığını, bunun için gerekenlerin yapıldığını belirttiler. Bundan sonra her sene kademeli olarak yenilemenin sürdürüleceği vurgulandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Heyecanlıyız, az kaldı''Heyecanlıyız, az kaldı'
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti
1/

Antalya Namaz Vakitleri 7 Şubat Pazar

İmsak
06:26
Sabah
07:47
Öğle
13:16
İkindi
16:10
Akşam
18:35
Yatsı
19:51

Antalya Nöbetçi Eczaneler 7 Şubat Pazar

Aslıhan Eczanesi
Muratpasa
Koray Eczanesi
Muratpasa
Önder Eczanesi
Muratpasa
Özdeniz Eczanesi
Muratpasa
Pınar Eczanesi
Muratpasa
Tüliz Eczanesi
Muratpasa
Doğru Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Türkeli Yatılı Kız Kur’an Kursu hizmet vermeye başladı

Türkeli Yatılı Kız Kur’an Kursu hizmet vermeye başladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kayserispor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

Kayserispor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı’na Musa Kara seçildi

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı’na Musa Kara seçildi

Böcek: " Antalyaspor’a desteğimiz devam edecek"

Böcek: " Antalyaspor’a desteğimiz devam edecek"

Diğer Haberler

Kovid-19 laboratuvarında virüsün tespiti için zamanla yarışıyorlar

Kovid-19 laboratuvarında virüsün tespiti için zamanla yarışıyorlar

Kepez’e ’dünya’ kütüphanesi geliyor

Kepez’e ’dünya’ kütüphanesi geliyor

Aydoğmuş’a imar ve parselasyon müjdesi

Aydoğmuş’a imar ve parselasyon müjdesi

Nostaljik Tramvay hattında elektrikli otobüsler hizmet verecek

Nostaljik Tramvay hattında elektrikli otobüsler hizmet verecek

"Medeniyetler beşiği"nin, 2020'nin "Patara Yılı" ilan edilmesiyle bilinirliği arttı

"Medeniyetler beşiği"nin, 2020'nin "Patara Yılı" ilan edilmesiyle bilinirliği arttı

Cari açığı azaltacak formül: ‘Yöresel ürünler’

Cari açığı azaltacak formül: ‘Yöresel ürünler’

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.