Kepez ve Muratpaşa’da kapsamlı alt yapı çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Kepez ve Muratpaşa’da kapsamlı bir içme suyu altyapı yenileme çalışmasına başlıyor. İhalesi tamamlanan projede çalışmalara Mart ayında başlanması hedefleniyor. 49 milyon TL maliyet öngörülen proje kapsamında Kepez ve Muratpaşa’da eskiyen içme suyu hatları yenilenecek. Verimlilik ve takip için gereken modernizasyon sağlanacak. Kepez ve Muratpaşalılar daha sağlıklı ve verimli içme suyu alt yapısına kavuşacak.

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde başlatılacak kapsamlı çalışma ile eskiyen hatlarda meydana gelen arızaların minimuma indirilmesi, vatandaşlara daha sağlıklı ve verimli içme suyu hizmetinin sağlanması hedefleniyor. Bu amaçla iki ilçede eskimiş boru hatları yenilenecek, abone bağlantıları yapılacak, ana sayaçlar takılacak. Çalışma bittiğinde bozulan yollar asfaltlanacak.

“Mart ayında başlıyor”

Mart ayında çalışmaları fiilen başlaması hedeflenen projenin öngörülen maliyeti 49 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. İmalat süreci boyunca 123 km ana hat, 96 km şube yolu ve 19 bin adet abone bağlantısı yapılacak. Parsel girişlerine su kayıp ve kaçaklarının önlenmesine yönelik olarak ana sayaçlar takılacak.