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Kepez Yabancı Diller Akademisi kayıtları başladı

ANTALYA HABERLERİ  | 14.08.2020 14:33 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde ilk mezunlarını veren Kepez Belediyesi Yabancı Diller Akademisi’nin yeni dönem kayıtları başladı.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün 3.

Geçtiğimiz günlerde ilk mezunlarını veren Kepez Belediyesi Yabancı Diller Akademisi’nin yeni dönem kayıtları başladı.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün 3. Dönem seçim vaatleri arasında yer alan Yabancı Diller Akademisi, akıcı bir İngilizceye sahip olmak isteyenlere akademik eğitimin kapılarını aralamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ilk mezunlarını veren Kepez Belediyesi Yabancı Diller Akademisi’nin yeni dönem kayıtları başladı. Turizmin başkenti Antalya’da Kepezli gençlerin istihdamını kolaylaştırmak amacıyla yabancı dil öğrenimini akademik hale getiren Kepez Belediyesi, kursiyerlerine 72 saatte İngilizce öğrenebilme garantisi veriyor. Pratik ve akıcı bir İngilizce öğrenmek isteyen 18 yaş ve üzeri herkesin katılabileceği akademik eğitim programı başvuruları 31 Ağustos Pazartesi günü sona erecek.

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