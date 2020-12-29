Kepez yeşil alanda altın yıllarını yaşıyor

Kepez Belediyesi, pandemi dönemindeki kısıtlamalara rağmen 2020’de inşa ettiği 23 parkla 80 bin metrekare yeşil alan üretti. Başkan Hakan Tütüncü de, 2020’de yeşil alan yatırımında en önemli başarılarının, Kepez’e 540 bin m2 tarım arazisi kazandırmaları olduğunu söyledi.

Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, başlatılan yeşil seferberliği kapsamında 2020’de elinin değdiği her yeri yeşillendirdi. İlçenin dört bir yanına yüzlerce zeytin, portakal ağacı ile binlerce çalı bitkisi diken Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 12 mahallede 23 park inşa etti. Mülkiyet sorunlarından dolayı uzun yıllar atıl halde kalan kamu alanlarını bu yıl da yeşillendirmeye devam eden Kepez Belediyesi, bu kapsamda Şafak Mahallesi’nde, uzun yıllar moloz alanı olarak kullanılan 37 bin m2 araziyi portakal bahçesine dönüştürdü. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, hizmete açılan bulvarları da, diktiği zeytin, portakal ağaçları ve zakkum bitkisiyle yeşil yol haline getirdi.

Kepez’e 2020’de 80 bin metrekare yeşil alan

Son 12 yılda 3 milyon 229 bin metrekare yeşil alan üreten Kepez Belediyesi, bu rakama, 2020’de yaptığı yeşil alan yatırımlarıyla 80 bin metrekare daha ilave etti.

Kepez Belediyesi’nin, yeşil alan hizmetinde 2020’de yaptığı en önemli işlerden biri de Kirişçiler Mahallesi’nde 200 dönüm arazide gerçekleştirdiği Antalya Orman Çiftliği Projesi ile 540 bin metrekare alana buğday ekmesi oldu.