Kepez’de 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi genişletiliyor

Kepez Belediyesi, Ünsal, Santral ve Kepezaltı mahallelerini şehir merkezine bağlayan 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi’ni genişletiyor. Bisiklet yolunun da yapılacağı caddenin şerit sayısı 2’den 4’e çıkarılıyor.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü döneminde, Antalya’nın düşman işgalinden kurtuluş tarihi 5 Temmuz isminin verildiği cadde, çevresindeki fabrikaya, cezaevine ve kentsel dönüşüm projesinin uygulandığı mahallelere ulaşım sağlaması bakımından büyük önem taşıyor.

Şehir merkezine ve çevre illere ulaşımı sağlayan Antalya Bulvarı’na bağlanan 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi, kentsel dönüşüm projesi nedeniyle bölgenin nüfusunun artacağı dikkate alınarak genişletiliyor. Tüm alt yapısı yenilenecek olan caddenin gidiş ve geliş 2 olan şerit sayısı 4’e çıkarılıyor. Fen İşleri Müdürlüğü, ulaşımın aksamaması için yol genişletme çalışmasını bölümler halinde yapıyor.

5 Temmuz Kurtuluş Caddesi sil baştan yenileniyor

Fen işleri ekipleri, caddenin cezaevi ile fabrika tarafındaki bölümünün hizmet veremez hale gelen asfaltını, freze iş makinesiyle kazıdı. Daha sonra tesviyesi yapılan yola, asfalta hazırlık için filler dolgu malzemesi döküldü. Bu işlemden sonra yola geçici olarak sathi asfalt döküldü. Yolun alt yapısının sağlam hale gelmesinden sonra ise cadde sıcak asfaltla kaplanacak.

Trafiğin sathi asfaltla kaplanan bölümden sağlanmasından sonra caddenin Kepezaltı Mahallesi’ndeki bölümünde genişletme çalışmasına başlanılacak. Antalya Bulvarı ve Mustafa Haşmet Kavşağı arasındaki bin 356 metre uzunluğunda cadde, sıcak asfaltının dökülmesinden sonra kaldırımı, bisiklet yolu, peyzajı ve gece aydınlatması ve yol aksesuarları çalışmaları yapılacak.