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Kepez’den depremzedelere mevlit

ANTALYA HABERLERİ  | 15.11.2020 16:45 | Son Güncelleme

Kepez Belediyesi, İzmir de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Mevlid-i Şerif okuttu.Geçtiğimiz hafta korona virüsten dolayı hayatını kaybeden sağlık çalışanları için Mevlid-i Şerif okutan Kepez Belediyesi, depremzedeleri de unutmadı.

Kepez Belediyesi, İzmir de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Mevlid-i Şerif okuttu.
Geçtiğimiz hafta korona virüsten dolayı hayatını kaybeden sağlık çalışanları için Mevlid-i Şerif okutan Kepez Belediyesi, depremzedeleri de unutmadı. Kepez Belediyesi, İzmir de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için mevlit programı düzenledi. Alanyalılar Camii’nde, Cuma namazından önce sosyal mesafe kurallarına uyularak düzenlenen programda, depremzedeler için Mevlid-i Şerif ve Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu. İlahilerin söylendiği ve duaların edildiği programın sonunda vatandaşlara, lokum ikram edildi. İl Müftülüğü işbirliğiyle, Kepez Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa katılan Başkan Tütüncü, İzmir depreminde hayatını kaybeden vatandaşları rahmet, minnet ve şükranla yad ettiklerini söyledi. Tütüncü, çıkışta da vatandaşlarla sohbet etti, istek ve dilekleri dinledi.

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