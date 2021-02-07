Kepez’e ’dünya’ kütüphanesi geliyor

Cemil Meriç Kütüphanesi’nin yapımını tamamlayan Kepez Belediyesi, dört kütüphane projesinin en büyüğünü Gülveren Mahallesi’ne inşa etmeye hazırlanıyor. ‘Dünya küresi’ mimarisiyle dikkat çeken kütüphanenin temeli bu yıl içerisinde atılacak.

Bu dönem için dört kütüphane projesi vaat eden Kepez Belediyesi, Cemil Meriç Kütüphanesi’nin yapımını tamamladı.Cemil Meriç Kütüphanesi, eski Dokuma Fabrikası’nın trafo binasına inşa edildi. Edebiyat müzesi özelliğiyle Antalya’da ilk olan kütüphane, 200 bin kitap kapasitesiyle de kentteki mevcut kütüphanelerin en büyüğü olacak. Kütüphaneyi, yakın bir tarihte kitap kurtlarıyla buluşturacak olan Kepez Belediyesi, dört kütüphane projesinin en büyüğünün de yapımını başlatıyor.

“Üniversitenin hemen yanı başına kütüphane “

Kütüphane projelerinin amiral gemisi, Akdeniz Üniversitesi’nin hemen yanı başındaki Gülveren Mahallesi’ne kazandırılıyor. Kütüphane, Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi’nin yapıldığı arazinin yanındaki 6 bin 500 metrekare büyüklüğündeki belediye kültürel tesis alanına inşa edilecek. ‘Dünya küresi’ mimari projesiyle kentte estetik bir güzellik kazandıracak olan tesis; bir kütüphanenin çok ötesinde eğitim, kültür ve sanat merkezi olarak planlandı. Üniversite öğrencilerinin bilgiye, kitaba ulaşmasını kolaylaştıracak olan kütüphane; sergi alanı, okuma salonları, çok amaçlı salonu, dijital ortamda araştırma, bilgisayar, e-kitaplık imkanları, görme engelliler için kitap dinleme odaları ve çocuk kütüphanesiyle ilçeye değer kazandıran bir eser olacak.