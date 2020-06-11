Kepez’e hayvan hastanesi müjdesi

Pandemi sürecinde ilçesindeki sokak hayvanlarını besleme seferberliğine dahil olan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Türkiye’nin en nitelikli hayvan hastanesini Kepez’e kazandıracaklarının müjdesini verdi.

Kepez Belediyesi, her zaman olduğu gibi pandemi sürecinde de can dostlarını unutmadı. Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında; sokak hayvanlarının beslenmesi için ilçenin dört bir yanına mama ve su kabı bırakan Kepez Belediyesi, can dostların sağlığı için de mevcut kapların temizlenerek, dezenfekte edilmesini sağlamıştı. Pandemi, sürecinde ilçesindeki can dostları, kendi elleriyle besleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Türkiye’nin en nitelikli hayvan hastanesini Kepez’e kazandıracaklarının müjdesini verdi. Kepez’e Hayvan Hastanesi yapılacağı heyecanını ilk olarak PAKODER üyeleri ile paylaşan Başkan Tütüncü, “Kepez Belediyesi modern dünyanın gereklerini içerisinde barındıracak, Türkiye’ye örnek olacak, hiçbir şehirde olmayan muhteşem bir hayvan hastanesi yapıyor. Hayvan Hastanesi’nin proje ve arazi aşaması tamamlandı. 35 bin metre karelik bir alanın içerisinde, bin beş yüz metre kare kapalı alana sahip, laboratuarından ameliyathanelerine kadar, gözlem odalarından aşı odalarına kadar birçok noktada çok farklı özelliklere sahip güzel bir hayvan hastanesini hayata geçiriyoruz. Bundan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi.