YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Kepez’e Kent Müzeleri ödülü

Kepez’e Kent Müzeleri ödülü

ANTALYA HABERLERİ  | 25.07.2020 10:31 | Son Güncelleme

Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen 2020 yılı Müze Özendirme Yarışması Ödül Töreni’nde, Kepez Belediyesi, Dokuma Park’taki ‘Bir Zamanlar Antalya Müzesi’ projesiyle ‘Kent Müzeleri Ödülü’ aldı.Dokuma İplik Fabrikasını halkın kullanımına kazandıran Kepez Belediyesi, fabrikanın idari binasını müzeye dönüştürdüğü ‘Bir Zamanlar Antalya Müzesi’ projesiyle bir ödülün daha sahibi oldu.

Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen 2020 yılı Müze Özendirme Yarışması Ödül Töreni’nde, Kepez Belediyesi, Dokuma Park’taki ‘Bir Zamanlar Antalya Müzesi’ projesiyle ‘Kent Müzeleri Ödülü’ aldı.
Dokuma İplik Fabrikasını halkın kullanımına kazandıran Kepez Belediyesi, fabrikanın idari binasını müzeye dönüştürdüğü ‘Bir Zamanlar Antalya Müzesi’ projesiyle bir ödülün daha sahibi oldu. Tarihi ve kültürel mirası koruyan belediyelerin ödüllendirildiği yarışmanın dereceye girenleri, İstanbul The Green Park’ta düzenlenen törenle ödüllerini aldı. TKB’nin Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Projesi ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması çatısı altındaki, 2020 yılı Müze Özendirme Yarışması’nda, Kepez Belediyesi, Dokuma Park’taki ‘Bir Zamanlar Antalya Müzesi’ ile Kent Müzeleri kategorisinde ödüle layık görüldü. Kepez Belediyesi’nin ödülünü meclis üyesi Nejat Ateş, TKB Başkanı ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün elinden aldı.

16 belediye, 18 müze
Bu yıl TKB Müze Özendirme Yarışmasına 16 belediyeden, farklı ölçeklerde 18 müze katıldı. Müze Özendirme Yarışması’na katılan her müze projesi kendi koşulları içinde değerlendirildi. Müzenin içinde bulunduğu mekanın kalitesi, müze arşivinin oluşturma şekli ile koleksiyonun niteliği, koleksiyonu sergileme kurgusu, bir kültür mekanı olarak müzenin sosyal gücü ve kentle kurduğu ilişki dikkate alındı.

Ekolojik müze
Antalya Dokuma İplik Fabrikası’nın idari binasının müzeye çevrildiği ‘Bir Zamanlar Antalya Müzesi’nde 2000 m2 sergi alanı bulunuyor. 2 katlı müze engelsiz ve aynı zamanda ekolojik (doğa dostu) özelliklere sahip. Açılış için gün sayan müze adeta teknolojiyle yarışıyor. Müzeyi ziyaret edecek, yerli ve yabancı konukları muhteşem bir teknoloji hizmeti bekliyor. Ziyaretçiler sesli rehber eşliğinde, 8 ayrı dilde müzeyi gezme imkanı bulabilecekler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü çiftten sürpriz karar! Ünlü çiftten sürpriz karar!
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir’de ot yangını geceyi aydınlattı

Balıkesir’de ot yangını geceyi aydınlattı

Yarım asırlık yıllık ustadan tarhana aşına övgü

Yarım asırlık yıllık ustadan tarhana aşına övgü

Jandarmadan drone ile havadan trafik denetimi

Jandarmadan drone ile havadan trafik denetimi

Kayserispor ile Trabzonspor 46.randevuda

Kayserispor ile Trabzonspor 46.randevuda

Tepebaşı zabıtası Korona virüse karşı uyarıyor

Tepebaşı zabıtası Korona virüse karşı uyarıyor

BUEK Başkanı Yücel’den Bahçeşehir Koleji Sakarya Kampüsü’ne ziyaret

BUEK Başkanı Yücel’den Bahçeşehir Koleji Sakarya Kampüsü’ne ziyaret

Antalya Namaz Vakitleri 25 Temmuz Cumartesi

İmsak
04:13
Sabah
05:50
Öğle
13:09
İkindi
16:58
Akşam
20:17
Yatsı
21:48

Antalya Nöbetçi Eczaneler25 Temmuz Cumartesi

Merkez Eczanesi
Muratpasa
Nail Eczanesi
Muratpasa
Özkent Eczanesi
Muratpasa
Turunç Eczanesi
Muratpasa
Verimli Eczanesi
Muratpasa
Yıldız Eczanesi
Muratpasa
Beren Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Antalya'da kurban pazarlarında "pazarlık kiti" ile tokalaşma dönemi

Antalya'da kurban pazarlarında "pazarlık kiti" ile tokalaşma dönemi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Rusya’ya Kübra Barut imzası

Rusya’ya Kübra Barut imzası

Sevgilisine tecavüz etti, kedisini rehin aldı

Sevgilisine tecavüz etti, kedisini rehin aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.