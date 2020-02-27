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Kepez’in ‘Bir İş Bir Hayat Kurtarır’ projesi kapsamında 52 özel birey Antalya’daki 6 otelde istihdam edildi.

ANTALYA HABERLERİ  | 27.02.2020 12:32 | Son Güncelleme

Kepez Belediyesi’nin engelli bireylerin iş istihdam talebini karşılamak için hayata geçirdiği ‘Bir İş Bir Hayat Kurtarır’ projesi kapsamında 52 özel birey Antalya’daki 6 otelde istihdam edildi.Kepez Belediyesi, İŞKUR, Türkiye Beyaz Ay Derneği ve Engelliler Vakfı işbirliğiyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde tanıtımı yapılan ‘Bir İş Bir Hayat Kurtarır’ projesi engelli bireylere iş kapılarını araladı.

Kepez Belediyesi’nin engelli bireylerin iş istihdam talebini karşılamak için hayata geçirdiği ‘Bir İş Bir Hayat Kurtarır’ projesi kapsamında 52 özel birey Antalya’daki 6 otelde istihdam edildi.
Kepez Belediyesi, İŞKUR, Türkiye Beyaz Ay Derneği ve Engelliler Vakfı işbirliğiyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde tanıtımı yapılan ‘Bir İş Bir Hayat Kurtarır’ projesi engelli bireylere iş kapılarını araladı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün proje startını vermesinin ardından özel bireylerin işverenlerle görüşmesi sağlandı. Kepez Belediyesi’nin İş ve İstihdam Geliştirme Merkezi’nin katkılarıyla, Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen buluşmada, özel bireyler ile işverenler buluşturuldu. Kepez Belediyesi’nin İş ve İstihdam Geliştirme Merkezi, özel bireylerin iş görüşmelerini konforlu ve rahat bir ortamda gerçekleştirebilmesi için her türlü tedbiri aldı.

İş görüşmesi için her türlü konfor sağlandı
Gün boyu süren iş görüşmelerinde içecek ve yiyecek ikramları yapıldı, ihtiyaç halinde özel bireylere yardım etmesi içinde Kepez Belediyesi’nin personelleri görüşme salonlarında hazır bulundu. ‘Bir İş Bir Hayat Kurtarır’ projesi kapsamında gerçekleştirilen iş arayanlar ve işverenler buluşması sonucunda Antalya’daki 6 otel tarafından 52 özel birey işe alındı. Oteller tarafından komi, bahçıvan, meydancı, kat, çamaşırhane, teknik servis, temizlik, garson, santral, mutfak, bulaşık, havuz ve boyama görevlisi alımları gerçekleştirildi. Engelli bireylerin işverenlerle görüştürüldüğü buluşmaya Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve Türkiye Beyaz Ay Derneği ve Engelliler Vakfı Başkanı Gülcan Ay’da katıldı. Başkan Tütüncü, engelli bireylerin istek ve taleplerini de dinledi. Kepez Belediyesi’nin İş ve İstihdam Geliştirme Merkezi, ‘Bir İş Bir Hayat Kurtarır’ projesi kapsamında önümüzdeki günlerde de özel bireylerin istihdam buluşmalarına ev sahipliği yapacak.

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