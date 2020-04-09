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Kepsut’ta pazar yerlerinde sağlık önlemleri alındı

BALIKESİR HABERLERİ  | 09.04.2020 17:23 | Son Güncelleme

Kepsut Kapalı Pazar yerinde korona virüs (KOVİD-19) tedbirleri kapsamında yoğun güvenlik tedbirleri alındı.Kepsut Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından pazar yeri girişi bariyerlerle kontrollü hale getirirken, belediye tarafından vatandaşlara maske dağıtımı yapıldı.

Kepsut Kapalı Pazar yerinde korona virüs (KOVİD-19) tedbirleri kapsamında yoğun güvenlik tedbirleri alındı.
Kepsut Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından pazar yeri girişi bariyerlerle kontrollü hale getirirken, belediye tarafından vatandaşlara maske dağıtımı yapıldı. Vatandaşlar İçişleri Bakanlığının genelgesine uygun kontrollü bir şekilde pazar yerine alınırken tüm vatandaşların pazara girerken kapı girişine konulan dezenfektan ile elleri temizleyerek, maske takması istendi. Ayrıca Zabıta ekipleri tarafından pazar yeri esnafınında maske ve eldiven olmadan satış yapmasına izin vermedi. Kepsut Belediyesine bağlı ekipleri vatandaşlara maske dağıtımı ve dezenfektan çalışması yaparken, Pazar yeri girişi dahil olmak bir çok noktada dezenfektan noktası kurdu. Kepsut Belediyesi zabıta ekiplerinin koordinesinde alınan sıkı tedbirler Pazar yeri kapanış saatine kadar devam edecek.

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