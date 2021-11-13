Kerem Aktürkoğlu: Burak Ağabey bizim için çalıştı

A Milli Takımımızın hücum oyuncularından Kerem Aktürkoğlu, 6-0 kazandığımız ve 1 gol attığı Cebelitarık maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Burak Yılmaz'ın yaptığı 3 asiste değinen genç oyuncu, "800. golü attım, ben de yeni öğrendim. Takım olarak çok iyi oynadık. Hollanda ile Norveç oynayacak, bakarsınız Norveç kazanır ve lider gideriz. Burak abi sağ olsun bugün bizim için oynadı, hepimize asist yaptı. Dün söylemiştim erken gol bulmamız gerekiyordu. Tedbirli davrandık, yığılmadık, risk almadan başladık. Attığımız kadar da atmak istiyorduk ve attık" dedi.

