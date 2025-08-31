SPOR

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe formasını giydi! Sosyal medyayı karıştıran açıklama: "Çocukluk aşkına hoş geldin Kerem Aktürkoğlu"

Fenerbahçe’nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu’nun İstanbul’a geliş saati belli oldu. Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi, yıldız oyuncuyu İstanbul’a getirmek için Portekiz’e uçtu ve Kerem'i alarak yola çıktı. Uçaktan fotoğraf paylaşan Hakan Safi, Kerem Aktürkoğlu'na Fenerbahçe formasını giydirdi. Bu fotoğrafın ardından sarı-lacivertliler Kerem Aktürkoğlu'nu resmen açıkladı.

Emre Şen
Fenerbahçe’nin Portekiz ekibi Benfica’dan yeni transferi Kerem Aktürkoğlu’nun İstanbul’a geliş saati belli oldu. Uçağa binen Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe formasını giyerek ilk paylaşımı yaptı. Bu paylaşımın ardından Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferini resmen açıkladı.

HAKAN SAFİ ALMAYA GİTTİ VE ALDI

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi, bu sabah 07.00’de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık’tan özel uçakla Kerem Aktürkoğlu’nu almak için Lizbon’a gitti. Kerem Aktürkoğlu'nu alan Hakan Safi, özel uçakla birlikte İstanbul'a doğru yola çıktı.

FENERBAHÇE FORMASINI GİYDİ!

Özel uçağın içinde Fenerbahçe formasını giyen Kerem Aktürkoğlu, taraftarlara ilk fotoğrafını verdi. Paylaşılan fotoğraf sosyal medyada gündeme oturdu.

"ÇOCUKLUK AŞKINA KAVUŞTU"

Hakan Safi, paylaşılan fotoğrafta, "Çocukluk aşkına hoş geldin Kerem Aktürkoğlu." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferini resmen açıkladı.

"Transfer Bilgilendirme

Kulübümüz, Milli Futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda Benfica ile prensip anlaşmasına varmıştır.

Oyuncu transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolleri için İstanbul’a davet edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU!

Milli futbolcuyu taşıyan özel uçağın, 17.00 sularında İstanbul'da olması bekleniyordu. Fakat yapılan son güncelleme ile yıldız oyuncunun akşam saat 21:00'de İstanbul'a geleceği bildirildi.

