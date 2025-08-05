Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'yi resmen açıkladı! "Jose Mourinho ile çok çalışacak olmak beni heyecanlandırıyor"

Fenerbahçe'den belki de uzun yıllar unutulmayacak bir transfer hamlesi gelmek üzere... Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Benfica'ya gönderdiği Kerem Aktürkoğlu Türkiye'ye Fenerbahçe formasıyla geri dönüyor!

FENERBAHÇE İLE ANLAŞMA SAĞLADI

Portekiz'de mutsuz olan Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'nin teklifini kabul ederek her konuda anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertlilerden 4 milyon Euro civarı bir para kazanacak Kerem, Benfica ile Fenerbahçe'nin anlaşmasını bekliyor.

20 MİLYON EURO CİVARI BONSERVİS

Fenerbahçe yetkilileriyle Benfica yöneticileri arasında yapılan pazarlıklarda da sona gelindiği öğrenildi. 20 milyon Euro civarında bir bonservis ödenerek transferin biteceği ifade ediliyor.

KEREM'DEN AÇIKLAMA GELDİ! "FENERBAHÇE İÇİN MÜCADELE ETMEK İSTİYORUM"

Ünlü gazeteci Ersin Düzen'in haberine göre Kerem Aktürkoğlu kendisine bir açıklamada bulundu. Kerem, "Mourinho ile çalışacak olmak beni çok heyecanlandırıyor. Bir an önce takıma katılmak, Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele etmek istiyorum."