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Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'yi resmen açıkladı! "Jose Mourinho ile çok çalışacak olmak beni heyecanlandırıyor"

Fenerbahçe'nin her konuda anlaşmaya vardığı Kerem Aktürkoğlu için oyuncu cephesinden açıklama geldi. Benfica ile pazarlıklarda son aşamayan gelen sarı-lacivertliler kısa süre içinde Kerem'i İstanbul'a getirmek istiyordu. Kerem Aktürkoğlu yaptığı açıklamada Fenerbahçe'de oynamak için sabırsızlandığını söyledi.

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'yi resmen açıkladı! "Jose Mourinho ile çok çalışacak olmak beni heyecanlandırıyor"
Emre Şen

Fenerbahçe'den belki de uzun yıllar unutulmayacak bir transfer hamlesi gelmek üzere... Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Benfica'ya gönderdiği Kerem Aktürkoğlu Türkiye'ye Fenerbahçe formasıyla geri dönüyor!

FENERBAHÇE İLE ANLAŞMA SAĞLADI

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe yi resmen açıkladı! "Jose Mourinho ile çok çalışacak olmak beni heyecanlandırıyor" 1

Portekiz'de mutsuz olan Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'nin teklifini kabul ederek her konuda anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertlilerden 4 milyon Euro civarı bir para kazanacak Kerem, Benfica ile Fenerbahçe'nin anlaşmasını bekliyor.

20 MİLYON EURO CİVARI BONSERVİS

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe yi resmen açıkladı! "Jose Mourinho ile çok çalışacak olmak beni heyecanlandırıyor" 2

Fenerbahçe yetkilileriyle Benfica yöneticileri arasında yapılan pazarlıklarda da sona gelindiği öğrenildi. 20 milyon Euro civarında bir bonservis ödenerek transferin biteceği ifade ediliyor.

KEREM'DEN AÇIKLAMA GELDİ! "FENERBAHÇE İÇİN MÜCADELE ETMEK İSTİYORUM"

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe yi resmen açıkladı! "Jose Mourinho ile çok çalışacak olmak beni heyecanlandırıyor" 3

Ünlü gazeteci Ersin Düzen'in haberine göre Kerem Aktürkoğlu kendisine bir açıklamada bulundu. Kerem, "Mourinho ile çalışacak olmak beni çok heyecanlandırıyor. Bir an önce takıma katılmak, Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele etmek istiyorum."

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