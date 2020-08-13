Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'da idmana çıktı!

Genç futbolcu, transferi duyurulmamasına rağmen takımla birlikte çalışmalara başladı.
Yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.
Arda Turan, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç transferlerini resmiyete kavuşturan sarı-kırmızılıların her konuda anlaşmaya vardığı Kerem Aktürkoğlu'nun transferini neden açıklamadığı merak konusu olmuştu.
Yönetimin yetiştirme bedeli ödememek için 21 yaşındaki kanat oyuncusunun transferini açıklamadığı ve KAP bildirimini eylüle ertelediği öğrenilirken, genç futbolcu sarı-kırmızılılarla antrenmanlara çıkmaya başladı.
İşte o fotoğraf:
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