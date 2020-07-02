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Kerem Aktürkoğlu kimdir? Galatasaray transfer haberleri

FUTBOL HABERLERİ  | 02.07.2020 10:20 | Son Güncelleme

Galatasaray, Anagold 24 Erzincaspor formasını giyen 21 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu ile prensip anlaşmasına vardı. Bu transfer döneminde adı Süper Lig ekipleriyle anılan başarılı futbolcuyu ikna eden Sarı-Kırmızılılar olurken, imzaların önümüzdeki günlerde atılacağı ifade edildi. Bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkatleri çeken Kerem Aktürkoğlu'nun kim olduğu futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte Kerem Aktürkoğlu kimdir, sorusunun yanıtı ve futbolcunun kariyeri...

Kerem Aktürkoğlu kimdir? Galatasaray transfer haberleri

Galatasaray gelecek sezon için transfer hamlelerine devam ederken, Sarı-Kırmızılıların Anagold 24 Erzincanspor'un formasını giyen Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma sağladığı belli oldu. Bu sezon ortaya koyduğu performansla Süper Lig ekiplerini peşine takan 21 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu'nun önümüzdeki günlerde Galatasaray'a imza atacağı ifade edildi.

Kerem Aktürkoğlu kimdir?

Kerem Aktürkoğlu, 21 Ekim 1998 tarihinde Kocaeli'de doğdu. Futbola Gölcükspor'da başlayan Aktürkoğlu, ardından Hisareyn ve Başakşehir altyapılarında forma giydi.

Başakşehir tarafından gelişmesi için BB Bodrumspor'a kiralanan genç futbolcu, ardından bir sezon Başakşehir altyapısında kalsa da, sezon sonunda serbest kaldı.

2018 yazında Karacabey Belediyespor ile sözleşme imzalayan Kerem Aktürkoğlu, 2019 yazında ise Anagold 24 Erzincanspor'la sözleşme imzaladı.

Asıl mevkisi sol kanat olan Kerem Aktürkoğlu, aynı zamanda sağ kanatta ve forvet arkasında görev yapabiliyor. 21 yaşındaki futbolcu bu sezon takımı adına 17 gol, 12 asistlik bir performans sergileyerek Süper Lig kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı.

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