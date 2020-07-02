Kerem Aktürkoğlu kimdir? Galatasaray transfer haberleri

Galatasaray gelecek sezon için transfer hamlelerine devam ederken, Sarı-Kırmızılıların Anagold 24 Erzincanspor'un formasını giyen Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma sağladığı belli oldu. Bu sezon ortaya koyduğu performansla Süper Lig ekiplerini peşine takan 21 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu'nun önümüzdeki günlerde Galatasaray'a imza atacağı ifade edildi.

Kerem Aktürkoğlu, 21 Ekim 1998 tarihinde Kocaeli'de doğdu. Futbola Gölcükspor'da başlayan Aktürkoğlu, ardından Hisareyn ve Başakşehir altyapılarında forma giydi.

Başakşehir tarafından gelişmesi için BB Bodrumspor'a kiralanan genç futbolcu, ardından bir sezon Başakşehir altyapısında kalsa da, sezon sonunda serbest kaldı.

2018 yazında Karacabey Belediyespor ile sözleşme imzalayan Kerem Aktürkoğlu, 2019 yazında ise Anagold 24 Erzincanspor'la sözleşme imzaladı.

Asıl mevkisi sol kanat olan Kerem Aktürkoğlu, aynı zamanda sağ kanatta ve forvet arkasında görev yapabiliyor. 21 yaşındaki futbolcu bu sezon takımı adına 17 gol, 12 asistlik bir performans sergileyerek Süper Lig kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı.

