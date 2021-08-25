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Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atan Marcao için flaş karar!

25.08.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor'la oynanan maça Galatasaraylı futbolcu Marcao'nun takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nu yumruklaması damga vurmuştu. Bu hareketin ardından kulüpte gözden düşen Brezilyalı savunmacı için Napoli'yle anlaşmaya varıldığı öne sürüldü. Fatih Terim'in onay vermesi halinde Marcao, bu sezonu İtalyan devinde kiralık olarak geçirecek.

Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atan Marcao için flaş karar!

Galatasaray'da Marcao, Giresunspor maçı oynandığı sırada takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırmış ve gündemin bir numaralı aktörü olmuştu. Sarı-kırmızılılar kadro dışı bıraktığı Brezilyalı savunmacı için Napoli'yle görüşmelerde sona geldi.

FATİH TERİM ONAY VERİRSE TAKIMDAN AYRILACAK

Marcao, İtalyan devi Napoli'yle anlaşmak üzere. Galatasaray ile Napoli yöneticilerinin yaptığı görüşmelerde satın alma opsiyonuyla kiralık konusunda el sıkışıldı. Başkan Burak Elmas ve Fatih Terim'in onay vermesi halinde sambacı, bu sezonu Napoli'de kiralık olarak geçirecek.


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü Kerem Aktürkoğlu Marcao
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