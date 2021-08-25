Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atan Marcao için flaş karar!

Galatasaray'da Marcao, Giresunspor maçı oynandığı sırada takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırmış ve gündemin bir numaralı aktörü olmuştu. Sarı-kırmızılılar kadro dışı bıraktığı Brezilyalı savunmacı için Napoli'yle görüşmelerde sona geldi.

FATİH TERİM ONAY VERİRSE TAKIMDAN AYRILACAK

Marcao, İtalyan devi Napoli'yle anlaşmak üzere. Galatasaray ile Napoli yöneticilerinin yaptığı görüşmelerde satın alma opsiyonuyla kiralık konusunda el sıkışıldı. Başkan Burak Elmas ve Fatih Terim'in onay vermesi halinde sambacı, bu sezonu Napoli'de kiralık olarak geçirecek.



