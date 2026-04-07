Kerem Aktürkoğlu’ndan Başkan Özlü’ye forma hediyesi

A Milli Futbol Takımı’nı 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası’na taşıyan golü atan Fenerbahçeli milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’yü ziyaret ederek, 7 numaralı milli takım formasını hediye etti.

Emre Şen
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
2026 FIFA Dünya Kupası Play-Off Finali’nde Kosova karşısında attığı kritik golle Türkiye’nin turnuvaya katılmasını sağlayan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, memleketi Kocaeli’de çeşitli temaslarda bulundu. Aktürkoğlu, bu kapsamda Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü ile belediye makamında bir araya geldi.

Gerçekleşen görüşmede Aktürkoğlu, Başkan Özlü’ye sırtında isminin yazılı olduğu 7 numaralı Ay-Yıldızlı formayı takdim etti. Kerem Aktürkoğlu’nu ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Özlü, "Kocaelimizin gururu Kerem Aktürkoğlu’nun, Dünya Kupası yolunda attığı kritik gol hepimize büyük bir sevinç yaşattı. Kendisine Ay-Yıldızlı forma altında ve kulüp kariyerinde başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ve beraberindeki heyet ise gösterilen ilgi ve misafirperverlikten dolayı Başkan Özlü’ye teşekkür etti.

Kerem Aktürkoğlu fenerbahçe
