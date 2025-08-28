Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası olay hamle! İpleri artık koparttı

Fenerbahçe'ye transfer olmak için Benfica yönetimini karşısına alan Kerem Aktürkoğlu, dün oynanan Şampiyonlar Ligi maçının ardından da yöneticilerle görüşme gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE'YE GİTMEK İSTİYOR

Yeni dünya evine giren Kerem Aktürkoğlu, kariyerine Türkiye'de devam etmek istediği için Fenerbahçe'nin teklifini haftalar önce kabul etmişti. Benfica ile Fenerbahçe'nin anlaşmasını bekleyen Kerem Aktürkoğlu bir an evvel sorunların çözülmesini bekliyor.

MAÇ SONUNDA TEKRAR KONUŞTU

Dün akşam oynanan Benfica-Fenerbahçe maçının ardından Benfica yöneticileriyle tekrar görüşen Kerem Aktürkoğlu takımdan ayrılmak istediğini yineledi. Fenerbahçe yöneticileriyle de görüşme gerçekleştiren Kerem, transferinin bir an evvel bitmesi için öncelik istedi.

GALİBİYET POZUNDA YER ALMADI

Fenerbahçe’ye transferi konuşulan Kerem Aktürkoğlu, Benfica’nın maç sonrası soyunma odasında verdiği galibiyet pozunda bulunmadı.