Kerem Aktürkoğlu'ndan rakibine olay hareket! Sinirlerine hakim olamadı...

FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Arjantin temsilcisi Boca Juniors, Portekiz ekibi Benfica ile karşı karşıya geldi. Hard Rock Stadyumu’nda oynanan müsabakaya milli futbolcular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu yedek kulübesinde başladı. Boca’da deneyimli futbolcu Ander Herrera, yaşadığı sakatlık sonrası 20. dakikada yerini Belmonte’ye bıraktı. Herrera, 45. dakikada kenarda Meksikalı hakem Cesar Ramos’a yaptığı itiraz sonrası kırmızı kart gördü.

ORKUN KÖKÇÜ’DEN PUANI GETİREN ASİST

Karşılaşmanın 61. dakikasında Kerem, Bruma’nın yerine; Orkun da Renato Sanches’in yerine oyuna dahil oldu. Maçın 2. yarısında iki takımda sert oynarken, faul nedeniyle oyun sık sık durdu. Boca Juniors ceza sahasında Andrea Belotti’nin Ayrton Costa’ya yaptığı müdahale sonrası hakem faul çalarken, Belotti’ye sarı kart gösterdi. VAR’ın potansiyel kırmızı kart incelemesi sonrası 2. kez VAR monitörüne gelen hakem Ramos, Belotti’nin tabanıyla rakip oyuncunun kafasına müdahalesini izledi ve sahaya dönerek direkt kırmızı kartla İtalyan oyuncuyu ihraç etti.

KEREM AKTÜRKOĞLU SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Yaşanan pozisyonda çılgına dönen Kerem Aktürkoğlu, rakibini arkadan iterek yere düşürdü. Ortamın gerildiği anlarda mücadelenin hakemi araya girdi ve kavganın büyümesini son anda engelledi.