Kerem Aktürkoğlu'ndan taraftarı kahreden hamle! Herkes hayrete düştü...

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray'da işler yolunda gitmiyor. Saha içinde olduğu gibi saha dışında da büyük sorunlarla savaşan sarı-kırmızılılarda futbolcular bu durumdan rahatsız oldu.

TAKIM ÜZERİNDE DENGELER DEĞİŞTİ

Mart ayının sonunda Burak Elmas'ın mali genel kurulda idari yönden ibra edilmemesi sonrası yaşanan süreçte kulüpte büyük bir belirsizlik ortamı oluşurken, son olarak 30 Nisan'daki kongreye mahkeme kararı ile tedbir konulmuştu. Devamında yeni seçim tarihi 11 Haziran olarak açıklansa da kulüp içinde yaşanan kaos, takım üzerinde de dengeleri değiştirdi.

TORRENT VEDA ETTİ

Başkan Burak Elmas'ın görevine son vermek için menajeriyle masaya oturduğu Domenec Torrent dünkü idmanda futbolcularına veda konuşması yaptı. İspanyol teknik adam, futbolcularla yaptığı konuşmada, "Seneye burada olmayacağım" ifadesini kullandı.

MOHAMED AYRILMAK İSTİYOR

Takımın golcüsü Mostafa Mohamed de kısa bir süre önce menajerinden kendisine kulüp bulmasını istemişti. Mohamed'in dışında kulüpteki kaos ortamından rahatsız olan futbolcu sayısının bir hayli fazla olduğu öğrenildi.

4 İSİM DAHA YOLCU

Takvim'in haberine göre başta Marcao, Kerem Aktürkoğlu, Victor Nelsson ve Alexandru Cicaldau gibi isimlerin ayrılık için düğmeye bastığı öğrenildi.

Mohamed, Kerem, Marcao, Nelsson ve Cicaldau'nun kulüpteki belirsizlik ortamının kariyerlerini olumsuz etkileyeceğini düşünüyor. Bu nedenle yıldız isimlerin kendilerine gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı belirtildi. Yaz transfer döneminde bu isimlerle ilgili flaş gelişmelerin yaşanabileceği öne sürülüyor.



