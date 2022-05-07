SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Kerem Aktürkoğlu'ndan taraftarı kahreden hamle! Herkes hayrete düştü...

Kerem Aktürkoğlu'ndan taraftarı kahreden hamle! Herkes hayrete düştü...

07.05.2022 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da kazan kaynamaya devam ediyor. 11 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimi öncesi transfer konusunda hareketli günler geçecek. Takımın yıldız oyuncuları Galatasaray'ın içinde bulunduğu kaos ortamından rahatsız oldu. Forma giyen 5 önemli oyuncu ayrılık için düğmeye bastı. İşte o isimler...

Kerem Aktürkoğlu'ndan taraftarı kahreden hamle! Herkes hayrete düştü...
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray'da işler yolunda gitmiyor. Saha içinde olduğu gibi saha dışında da büyük sorunlarla savaşan sarı-kırmızılılarda futbolcular bu durumdan rahatsız oldu.

TAKIM ÜZERİNDE DENGELER DEĞİŞTİ

burak_elmas_buradayiz_05ecf_v-1651862232

Mart ayının sonunda Burak Elmas'ın mali genel kurulda idari yönden ibra edilmemesi sonrası yaşanan süreçte kulüpte büyük bir belirsizlik ortamı oluşurken, son olarak 30 Nisan'daki kongreye mahkeme kararı ile tedbir konulmuştu. Devamında yeni seçim tarihi 11 Haziran olarak açıklansa da kulüp içinde yaşanan kaos, takım üzerinde de dengeleri değiştirdi.

TORRENT VEDA ETTİ

domenec_torrentten_veda_226ab_800

Başkan Burak Elmas'ın görevine son vermek için menajeriyle masaya oturduğu Domenec Torrent dünkü idmanda futbolcularına veda konuşması yaptı. İspanyol teknik adam, futbolcularla yaptığı konuşmada, "Seneye burada olmayacağım" ifadesini kullandı.

MOHAMED AYRILMAK İSTİYOR

resized_9efd0-6ce5aef1mohamed

Takımın golcüsü Mostafa Mohamed de kısa bir süre önce menajerinden kendisine kulüp bulmasını istemişti. Mohamed'in dışında kulüpteki kaos ortamından rahatsız olan futbolcu sayısının bir hayli fazla olduğu öğrenildi.

4 İSİM DAHA YOLCU

55

Takvim'in haberine göre başta Marcao, Kerem Aktürkoğlu, Victor Nelsson ve Alexandru Cicaldau gibi isimlerin ayrılık için düğmeye bastığı öğrenildi.

Mohamed, Kerem, Marcao, Nelsson ve Cicaldau'nun kulüpteki belirsizlik ortamının kariyerlerini olumsuz etkileyeceğini düşünüyor. Bu nedenle yıldız isimlerin kendilerine gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı belirtildi. Yaz transfer döneminde bu isimlerle ilgili flaş gelişmelerin yaşanabileceği öne sürülüyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sabri Sarıoğlu Galatasaray'ın yeni teknik direktörünü açıkladı!Sabri Sarıoğlu Galatasaray'ın yeni teknik direktörünü açıkladı!
Real finale çıktı, Ronaldo kahroldu! Benzema...Real finale çıktı, Ronaldo kahroldu! Benzema...
UEFA, Fenerbahçe'nin şampiyonluklarını kabul etti! Eski yöneticiden açıklama...UEFA, Fenerbahçe'nin şampiyonluklarını kabul etti! Eski yöneticiden açıklama...
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Kerem Aktürkoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yüz felcinden sonra sırra kadem basan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı

Yüz felcinden sonra sırra kadem basan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı

Dünyada gizemli hastalık paniği! ABD'den açıklama: O şüphe üzerinde duruluyor

Dünyada gizemli hastalık paniği! ABD'den açıklama: O şüphe üzerinde duruluyor

Şampiyon Trabzonspor son dakikada yıkıldı

Şampiyon Trabzonspor son dakikada yıkıldı

Bu nasıl defans oyuncusu! Her sezon gol krallığına oynuyor...

Bu nasıl defans oyuncusu! Her sezon gol krallığına oynuyor...

Süper Lig'de küme düşen takımlar belli oldu

Süper Lig'de küme düşen takımlar belli oldu

Trabzonspor'dan hayret veren istatistik! Görenler gözlerine inanamıyor...

Trabzonspor'dan hayret veren istatistik! Görenler gözlerine inanamıyor...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Ekrem İmamoğlu'na tepki! 'Ben bu otobüsten inerim'

Ekrem İmamoğlu'na tepki! 'Ben bu otobüsten inerim'

Çölde büyüledi! İç çamaşırını açıp poz verdi

Çölde büyüledi! İç çamaşırını açıp poz verdi

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Sevgilisini ve kızını yatakta çıplak yakaladı! İntikamı acı oldu

Sevgilisini ve kızını yatakta çıplak yakaladı! İntikamı acı oldu

İtirafı olay oldu! “Bir kadına aşık oldum, kocamdan...”

İtirafı olay oldu! “Bir kadına aşık oldum, kocamdan...”

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.