Kerem Aktürkoğlu'ndan transfer sorusuna yanıt! ''Bunlar güzel şeyler...''

Galatasaray'ın 2-1 kazandığı Beşiktaş derbisinde takımının 2 golünü de atan Kerem Aktürkoğlu, maç sonu konuştu.

"ŞİMDİ BARCELONA MAÇINA ODAKLANACAĞIM"

Kerem Aktürkoğlu, "Benim için anlamlı bir gün oldu. Gollerimden çok kazanmamız önemliydi. Barcelona ile zorlu maç oynadık. Uzun bir yolculuk yaptık. taraftarımıza kendimizi affettirmemiz lazımdı. Bu yeterli değil ama bu maç önemliydi. Barcelona maçını unuttuk ve kazandık. Hakkımda söylenen şeyler çok güzel ama ben maçlara odaklanıyorum. Bir sonraki maça hazırlanıyorum. Her şeyin daha güzel olacağına inanıyorum. Kaleye yakın olmayı çok seviyorum. İnşallah bundan sonra üzerine koyarak devam ederim. Söylenenler gurur verici. Barcelona maçı geride kaldı ve Beşiktaş maçını düşünmüştüm. Çok şükür güzel geçti ve kazandık. Şimdi Barcelona maçına odaklanacağım. Perşembe günü taraftarlarla birlikte Barcelona'ya gerekeni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

LYON VE TRANSFER YANITI

"Lyon yetkilileri seni izlemeye geldi, ne söylemek istersin?" sorusunu yanıtlayan Kerem Aktürkoğlu "Lyon'un izlemesi güzel bir şey ama benim işim sahada. Galatasaray'a faydalı olmak ve iyi oynamak istiyorum. Bunlar güzel şeyler, tabii ki konuşulacak ama ben futboluma odaklanıyorum." cevabını verdi.

