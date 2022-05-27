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Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisini duyunca çok şaşıracaksınız! Gidiyor...

27.05.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa’dan birçok takımın listesinde bulunan 23 yaşındaki futbolcu için Alman devi ısrarcı. Galatasaray da transfere kaynak oluşturmak için ayrılığa izin verecek.

Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisini duyunca çok şaşıracaksınız! Gidiyor...
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Sezonun bitmesinin ardından sosyal medyadan " Galatasaray 'da geleceğimi göremiyorum" diyerek ayrılık mesajı veren Kerem Aktürkoğlu için dün çok önemli bir gelişme yaşandı. Borussia Dortmund'un 23 yaşındaki futbolcu için devreye girdiği ve bu transferde ısrarcı olduğu öğrenildi.

Alman basınına da yansıyan haberlerde sarı-siyahlıların yeni hocası Edin Terzic'in, Kerem Aktürkoğlu'nu mutlaka takımda görmek istediği ve yönetime talimat verdiği bildirildi. Geçtiğimiz günlerde Köln'den milli oyuncu Salih Özcan'ı renklerine bağlayan Alman kulübünün, sarı-kırmızılı yıldız için yaklaşık 17-18 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ifade edildi.

EN AZ 20 MİLYON EURO

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Galatasaray ile 2026'ya kadar mukavelesi bulunan Kerem'le birçok Avrupa takımı ilgilenirken, Cimbom bu transferden en az 20 milyon Euro bekliyor. Genç oyuncu geçen sezon toplam 51 maçta forma giyerken 13 gol, 12 asistlik performans sergiledi.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Kerem Aktürkoğlu
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