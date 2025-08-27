SPOR

Kerem Aktürkoğlu'nun yeni adresini son dakika olarak duyurdular! 2 gün içinde imzayı atıyor...

Fenerbahçe'nin bir süredir peşinde olduğu Kerem Aktürkoğlu konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Benfica ile pazarlıklarda sona gelen sarı-lacivertlilerin tüm pürüzleri giderdiği ve iki gün içinde resmi imzayı attıracağı iddia edildi.

Emre Şen
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Benfica
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaşmak üzere... Benfica ile aralarında yaşanan son pürüzleri de gideren sarı-lacivertliler kısa süre içinde resmi imzayı attıracak.

FENERBAHÇE İLE ÇOKTAN ANLAŞMIŞTI

Kerem Aktürkoğlu nun yeni adresini son dakika olarak duyurdular! 2 gün içinde imzayı atıyor... 1

Kerem Aktürkoğlu'nun geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul ettiği ve takımların anlaşmasını beklediği biliniyordu. Türkiye'ye dönmek isteyen Kerem Aktürkoğlu'nun valizlerini hazırda beklettiği öğrenildi.

25 MİLYON EURO ÖDENECEK

Kerem Aktürkoğlu nun yeni adresini son dakika olarak duyurdular! 2 gün içinde imzayı atıyor... 2

Fenerbahçe'nin Benfica'ya 22.5 milyon Euro nakit, 2.5 milyon Euro da taksit olmak üzere toplamda 25 milyon Euro ödeyeceği ifade edildi. Kerem'in iki gün içinde resmi imzayı atmak için İstanbul'da olacağı gelen haberler arasında.

