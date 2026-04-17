Kerem Aktürkoğlu patladı: " Skandal bir karar! Diyecek Kelimem yok!"

Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalarak liderlik fırsatını teptiği maçın ardından, sarı-lacivertli ekibin golcü ismi Kerem Aktürkoğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karşılaşmada fileleri sarsmasına rağmen puan kaybına engel olamayan Kerem, hem takımı hem de maçın hakem yönetimi hakkında sert ifadeler kullandı.

İşte Kerem Aktürkoğlu’nun Kadıköy’ü sarsan o sözleri...

"BU BİR SKANDAL KARAR!"

Uzatma dakikalarında gelen beraberlik golü öncesindeki faul kararına ateş püsküren milli futbolcu, pozisyonun maçın kaderini değiştirdiğini savundu:

"Son dakikalarda verilen faulün hiçbir açıklaması yok. Ceza sahası içinde kalecinin dokunulmazlığı var ama kaleci ceza sahası dışında kendisini yere atıyor ve topu eline alıyor. Bu skandal bir karar! Ondan sonra zaten hatalar zinciri geldi."

"3 OLDU GALİBA, ÖZELEŞTİRİ YAPMALIYIZ"

Fenerbahçe'nin bu sezon iç sahada 90+ dakikalarında yaşadığı puan kayıplarına dikkat çeken Kerem, iğneyi kendilerine de batırdı:

"3 oldu galiba, kaç oldu bilmiyorum son dakikalarda puan kayıplarımız. Bunun özeleştirisini yapmamız lazım. Sezon daha bitmedi ama artık çok zor. Son dakikalarda yemememiz gereken bir gol yedik. Ama bazı şeyler sadece bizim elimizde değil, hataların da bu kadar bariz yapılmaması gerekiyor."

TARAFTARDAN HELALLİK İSTEDİ: "ÖZÜR DİLERİZ"

Maç sonu stadyumu üzgün terk eden taraftarlara seslenen Kerem Aktürkoğlu, konuşmasını duygusal bir mesajla noktaladı:

"Taraftarımıza böyle bir akşam yaşattığımız için çok üzgünüz. Onlardan özür dileriz. Haklarını helal etsinler."