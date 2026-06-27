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Kerem Aktürkoğlu paylaştı: Hakkınızı helal edin!

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesinin ardından Kerem Aktürkoğlu, taraftarlardan özür dileyerek eleştirilerden ders çıkaracaklarını söyledi. Milli futbolcu, beklenen başarıyı gösteremediklerini kabul edip, daha güçlü dönmek için çalışacaklarının mesajını verdi.

Kerem Aktürkoğlu paylaştı: Hakkınızı helal edin!
Cevdet Berker İşleyen

A Milli Takım'da Kerem Aktürkoğlu, Dünya Kupası'na veda edilmesinin ardından bir paylaşım yaptı.

"DERS ÇIKARACAĞIZ"

Kerem Aktürkoğlu paylaştı: Hakkınızı helal edin! 1

Kerem Aktürkoğlu, açıklamasında, "Nasıl başarılı olduğumuzda alkışlanıyorsak, başarısız olduğumuzda da eleştirileceğiz ve bundan kendimize ders çıkaracağız." dedi.

Milli futbolcunun paylaşımı şu şekilde:

"Üzgünüz, çok üzgünüz. Milletimizin de ne kadar üzgün olduğunun farkındayız. Büyük hayallerle gitmiştik Dünya Kupası'na. 24 yıl bekledik bu fırsatı; daha iyisini yapmamız gerekiyordu elbet ama olmadı, yapamadık. Bizden bekleneni veremedik. Bunun dışında söylenecek hiçbir şeyin anlamı yok. Nasıl başarılı olduğumuzda alkışlanıyorsak, başarısız olduğumuzda da eleştirileceğiz ve bundan kendimize ders çıkaracağız. Kendi adıma, ülkemizden, milletimizden onlara bekledikleri sevinci yaşatamadığımız için özür diliyorum. Hakkınızı helal edin. "

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Anahtar Kelimeler:
Kerem Aktürkoğlu son dakika milli takım
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