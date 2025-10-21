SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Kerem Aktürkoğlu transferinin detayları ortaya çıktı! Transfer sürecinde bu olay etkili olmuş...

Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun o dönem ikna süreciyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Kerem'in milli takımdan arkadaşı olan İsmail Yüksek'in bu dönemde çok büyük rol oynadığı ve sarı-lacivertlilere transferine etki ettiği öğrenildi.

Kerem Aktürkoğlu transferinin detayları ortaya çıktı! Transfer sürecinde bu olay etkili olmuş...
Emre Şen
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'nin Benfica'dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu'nun sarı-lacivertlilere transferindeki detaylar ortaya çıktı.

İSMAİL YÜKSEK İKNA ETMİŞ

Kerem Aktürkoğlu transferinin detayları ortaya çıktı! Transfer sürecinde bu olay etkili olmuş... 1

Türkiye'ye dönmeye hazırlanan Kerem Aktürkoğlu'nu İsmail Yüksek'in ikna ettiği ortaya çıktı. Küçüklüğünde Fenerbahçeli olmasından dolayı kısa sürede ikna olan Kerem Aktürkoğlu'nun ilk günden beri yanında olan İsmail Yüksek'in her türlü desteği verdiği öğrenildi.

"ONUNLA BİRLİKTE OLDUĞUMUZ İÇİN MUTLUYUZ"

Kerem Aktürkoğlu transferinin detayları ortaya çıktı! Transfer sürecinde bu olay etkili olmuş... 2

İsmail, Nice maçının ardından, “Gelmeye ikna etmeye çalıştım Benfica’dayken. Onunla birlikte olduğumuz için mutluyuz. Çok iyi bir dost. Türk futbolu ve Fenerbahçe için önemli bir futbolcu” ifadelerini kullanmıştı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arda Güler'i öve öve göklere çıkardı!Arda Güler'i öve öve göklere çıkardı!
Hiç ama hiç alışık değiller! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı öncesi büyük endişe...Hiç ama hiç alışık değiller! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı öncesi büyük endişe...
Anahtar Kelimeler:
Kerem Aktürkoğlu fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir canisiyle ilgili yeni detay! Her saniyesi korku filmi gibi: İşte dehşet gecesinin sebebi

Balıkesir canisiyle ilgili yeni detay! Her saniyesi korku filmi gibi: İşte dehşet gecesinin sebebi

Polis cenazesi konvoyuna saldırı! 4 araçla gelip dehşet saçtılar: Çok sayıda yaralı

Polis cenazesi konvoyuna saldırı! 4 araçla gelip dehşet saçtılar: Çok sayıda yaralı

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

Uzun zamandır ortalarda yoktu! Son hali gündemde! Kimse tanıyamıyor

Uzun zamandır ortalarda yoktu! Son hali gündemde! Kimse tanıyamıyor

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

Ünlü iş insanı Hamdi Akın ifadeye çağrıldı!

Ünlü iş insanı Hamdi Akın ifadeye çağrıldı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.