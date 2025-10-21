Kerem Aktürkoğlu transferinin detayları ortaya çıktı! Transfer sürecinde bu olay etkili olmuş...

Fenerbahçe'nin Benfica'dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu'nun sarı-lacivertlilere transferindeki detaylar ortaya çıktı.

İSMAİL YÜKSEK İKNA ETMİŞ

Türkiye'ye dönmeye hazırlanan Kerem Aktürkoğlu'nu İsmail Yüksek'in ikna ettiği ortaya çıktı. Küçüklüğünde Fenerbahçeli olmasından dolayı kısa sürede ikna olan Kerem Aktürkoğlu'nun ilk günden beri yanında olan İsmail Yüksek'in her türlü desteği verdiği öğrenildi.

"ONUNLA BİRLİKTE OLDUĞUMUZ İÇİN MUTLUYUZ"

İsmail, Nice maçının ardından, “Gelmeye ikna etmeye çalıştım Benfica’dayken. Onunla birlikte olduğumuz için mutluyuz. Çok iyi bir dost. Türk futbolu ve Fenerbahçe için önemli bir futbolcu” ifadelerini kullanmıştı.