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Kerem Aktürkoğlu, uzun süre sonra Fenerbahçe'ye yeniden rakip oluyor!

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına 8 Temmuz’da Samandıra’da yapacağı antrenmanla başlayacak. Sarı-lacivertliler, 14-27 Temmuz tarihleri arasında da Portekiz’de kamp yapacak. Sarı-lacivertlilerin açıkladığı maç takviminde Kerem Aktürkoğlu'nun takımı Benfica'nın olması da dikkat çekti.

Kerem Aktürkoğlu, uzun süre sonra Fenerbahçe'ye yeniden rakip oluyor!
Emre Şen
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 6 Temmuz’da İstanbul’da toplanacak. Sarı-lacivertli futbolculara, iki gün boyunca sağlık kontrolleri ve test süreçleri yapılacak. 8 Temmuz’da Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirecek olan Fenerbahçe, çalışmaların İstanbul etabına 14 Temmuz’a kadar burada devam edecek.

PORTEKİZ’DE KEREM AKTÜRKOĞLU'NA RAKİP OLACAK

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Yurt dışı kamp ve hazırlık maçları dönemi için 14 Temmuz’a Portekiz’e hareket edecek olan sarı-lacivertliler, 27 Temmuz’a kadar burada kalacak ve daha sonra çalışmalarına İstanbul’da devam edecek. Sarı-lacivertliler kamp programında 4 hazırlık maçı oynayacak. Bu maçların arasında Kerem Aktürkoğlu'nun takımı Benfica da yer aldı.

Fenerbahçe’nin hazırlık maçlarının programı şöyle:

17 Temmuz Perşembe

Fenerbahçe - Portimonense

20 Temmuz Pazar

Fenerbahçe - Sunderland

23 Temmuz Çarşamba

Fenerbahçe - Al Ittihad

26 Temmuz Cumartesi

Fenerbahçe - Benfica

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Anahtar Kelimeler:
Kerem Aktürkoğlu benfica fenerbahçe
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