Kerem Aktürkoğlu, uzun süre sonra Fenerbahçe'ye yeniden rakip oluyor!

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 6 Temmuz’da İstanbul’da toplanacak. Sarı-lacivertli futbolculara, iki gün boyunca sağlık kontrolleri ve test süreçleri yapılacak. 8 Temmuz’da Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirecek olan Fenerbahçe, çalışmaların İstanbul etabına 14 Temmuz’a kadar burada devam edecek.
Yurt dışı kamp ve hazırlık maçları dönemi için 14 Temmuz’a Portekiz’e hareket edecek olan sarı-lacivertliler, 27 Temmuz’a kadar burada kalacak ve daha sonra çalışmalarına İstanbul’da devam edecek. Sarı-lacivertliler kamp programında 4 hazırlık maçı oynayacak. Bu maçların arasında Kerem Aktürkoğlu'nun takımı Benfica da yer aldı.
Fenerbahçe’nin hazırlık maçlarının programı şöyle:
17 Temmuz Perşembe
Fenerbahçe - Portimonense
20 Temmuz Pazar
Fenerbahçe - Sunderland
23 Temmuz Çarşamba
Fenerbahçe - Al Ittihad
26 Temmuz Cumartesi
Fenerbahçe - Benfica
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