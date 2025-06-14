Kerem Aktürkoğlu, uzun süre sonra Fenerbahçe'ye yeniden rakip oluyor!

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 6 Temmuz’da İstanbul’da toplanacak. Sarı-lacivertli futbolculara, iki gün boyunca sağlık kontrolleri ve test süreçleri yapılacak. 8 Temmuz’da Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirecek olan Fenerbahçe, çalışmaların İstanbul etabına 14 Temmuz’a kadar burada devam edecek.

PORTEKİZ’DE KEREM AKTÜRKOĞLU'NA RAKİP OLACAK

Yurt dışı kamp ve hazırlık maçları dönemi için 14 Temmuz’a Portekiz’e hareket edecek olan sarı-lacivertliler, 27 Temmuz’a kadar burada kalacak ve daha sonra çalışmalarına İstanbul’da devam edecek. Sarı-lacivertliler kamp programında 4 hazırlık maçı oynayacak. Bu maçların arasında Kerem Aktürkoğlu'nun takımı Benfica da yer aldı.

Fenerbahçe’nin hazırlık maçlarının programı şöyle:

17 Temmuz Perşembe

Fenerbahçe - Portimonense

20 Temmuz Pazar

Fenerbahçe - Sunderland

23 Temmuz Çarşamba

Fenerbahçe - Al Ittihad

26 Temmuz Cumartesi

Fenerbahçe - Benfica